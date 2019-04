For etter tre serierunder står trønderne uten seier. Ett fattig poeng har det blitt. Det er nok til en nest sisteplass så langt i Eliteserien. Søndag eskalerte den sportslige krisen med et fullt fortjent 3-1-tap for Stabæk på Nadderud.

– Vakler han nå, er han kjørt

Det stemmer ikke spillemessig. Den typiske «eggenske» 4-3-3-fotballen uteblir. Rosenborg lekker bakover og produserer for lite fremover, erkjenner Horneland overfor NRK. Adressa-kommentator Birger Løfaldli og NRK-ekspert Carl-Erik Torp er heller ikke imponert.

Det store spørsmålet er hva treneren bør gjøre den kommende uken – og ikke minst på enda lengre sikt for å få Rosenborg til å fungere.

– Begynner han å vakle nå, så er han kjørt. Blir han påvirket av stemmer fra spillere som har vært med i mange år, og de som er der nå, så tror jeg ikke han blir en beste utgaven av seg selv, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

Saken fortsetter under bildet.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp, her avbildet som Brann-spiller i 2011. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Være sinnsykt sta

Han begrunner det med at Horneland har solgt inn en måte å spille fotball på, en filosofi, treningskultur og lederstil til RBK-ledelsen, som den faktisk har kjøpt fra FK Haugesund.

– Det er han nødt til å stå på. Det er litt det samme som jeg opplevde da jeg var i Brann under Rikard Norling. Det er ikke helt det samme, men ganske likt. Det året vi rykket ned var jeg tett på der. Jeg synes det var synd at Norling endret seg så mye fra det han opprinnelig mente var riktig. Det var en tabbe, sier Torp – og fortsetter:

– Jeg tror Horneland bør kjøre ett hundre prosent på det han har solgt seg inn som, stå ved det og være sinnssykt sta. Da vil han komme ut av det med masse respekt i min bok. Så vil han på sikt få muligheten til å lykkes skikkelig.

Saken fortsetter under bildet.

HVA SKAL HAN GJØRE? RBK-trener Eirik Horneland, her avbildet etter uavgjort mot Odd sist helg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Forklarer med ekstrem treningsmengde

RBK-spiss Alexander Søderlund sier til NRK at klubben vet hva som skal til og at de derfor vil «komme med tiden». Han legger imidlertid til følgende, for å forklare hvorfor Rosenborg nå sliter voldsomt:

– Vi har trent ekstremt hardt i en lang periode nå. De (de nye trenerne) har tatt med seg noen nye ideer som tar litt tid. Vi trenger tid, det må løsne i beina og vi trenger mer energi. Jeg håper det løsner snart, sier Søderlund, og svarer slik på om Horneland har valgt feil strategi.

– Det er mye nytt og det tar tid å komme inn i det. Men jeg tror det skal gå bra til slutt.

Saken fortsetter under bildet.

TØFFE TAK: For Alexander Søderlund (midten til høyre) og lagkompis Gjermund Åsen i duell med Stabæks Vadim Demidov. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Er de med på Hornelands plan?

Adressa-kommentator, Birger Løfaldli, følger naturligvis Rosenborg svært tett. Han påpeker at Nadderud-gresset søndag gjorde at det ikke ble noen ordinær kamp, men legger deretter til at det er bekymringsfullt at laget ikke vinner flere dueller og viser større innsatsvilje.

Baneforholdene er tross alt like for begge lag, sier Løfaldli til NRK. Kommentatoren sier så at det er bekymringsfullt at Rosenborg likevel lykkes med så lite.

– Jeg har tidligere spurt om spillerne tror på Hornelands ideer. Er de hundre prosent med på hans plan? Søndagens kamp mot Stabæk gir enda større grunn til bekymring på dét området.

Saken fortsetter under bildet.

ADRESSEAVISENS KOMMENTATOR: Birger Løfaldli. Foto: Håvard Haugseth Jensen / Adressa

– Jeg vil fortsatt ikke kalle det en krise. Men å få en slik start er ekstremt uheldig for Horneland etter det som har skjedd i klubben de siste månedene. Nå blir det raskt en slik situasjon at hver enkelt kamp må vinnes fremover for at «krise»-diskusjonen ikke skal komme opp. Tålmodigheten synker og Hornelands mulighet til å få på plass spillet sitt minsker på grunn av det enorme trykket utenfra.

Til slutt legger Løfaldli til følgende:

– Det er også grunn til å stille spørsmål ved mentaliteten til spillerne. Alt ansvar ligger ikke på Horneland. Her er det en rutinert tropp som er nødt til å gå grundig i seg selv.

– Må stå opp for seg selv

Det siste er NRK-ekspert Torp helt enig i.

– De har stor rutine. Men dette er kanskje uvant for mange av dem også, den situasjonen de er i. De merker at det har vært uro i klubben og at folk ikke har troen på dem på samme måte som før. Og de opplever nok at lagene de spiller mot har mer tro på å ta dem.

– Da ville jeg også stilt spørsmål ved mentaliteten deres og at de ikke er tøffere i å klare å stå mer opp for seg selv. Du kan snakke mye om 4-4-2- eller 4-3-3-formasjon, men Rosenborg har sammen med Molde de beste spillerne. De må selv klare å ta ansvar og vise det, sier Torp.