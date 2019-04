Tallet som forklarer Rosenborgs enorme problemer

0-2 mot Bodø/Glimt, 1-1 mot Odd og 1-3 mot Stabæk er den knallharde virkeligheten for regjerende mester Rosenborg etter tre serierunder i årets Eliteserie.

Det mest bekymrende for Eirik Hornelands lag er ikke nødvendigvis tapene i seg selv, men at de hvitsvarte sliter voldsomt spillemessig.

Horneland har gått vekk fra den «eggenske» 4-3-3-formasjonen, og det er åpenbart at spillergruppa trenger tid på å finne seg tilrette med rogalendingens filosofi.

Det er han også helt klar på selv.

– Vi har ikke vært tydelig nok og vi har ikke klart å få et felles uttrykk slik at vi blir et lag som produserer nok mål og målsjanser, og er vanskelig å møte. Det er der det har sviktet, sier han til NRK.

– Er det ubehagelig?

– Nei, det er ikke ubehagelig. Jeg har godt betalt, jeg – for å stå i dette og for å få Rosenborg til å prestere. Dette er en del av hverdagen.

– Har ikke tid

Rosenborg-kaptein Mike Jensen sier til NRK at det ikke er viljen det står på, men at spillerne ikke har klart å få kvaliteten opp på et høyt nok nivå. Han innrømmer samtidig at han ikke vet når man kan regne med at spillerne har tilpasset seg – og fullt ut forstått – Hornelands tanker.

DÅRLIG TID: RBK-kaptein Mike Jensen erkjenner at tiden ikke er på Rosenborgs side. Foto: Mats Torbergsen / NTB scanpix

– På generell basis kan jeg si at ting tar tid, men vi er veldig klare over at vi ikke har tid i Rosenborg. Vi må bare erkjenne at det vi har levert ikke har vært godt nok, sier dansken.

Rosenborg har bare scoret to mål så langt i serien, og trøndernes hovedproblem blir helt åpenbart når vi tar ser litt nærmere på statistikken.

De svarthvite har nemlig bare hatt fem avslutninger på mål så langt: To mot Bodø/Glimt, én mot Odd og to mot Stabæk. Det gir et snitt på 1,7 avslutninger på mål per kamp.

Molde produserer mest

Til sammenligning har Molde – RBKs antatt største utfordrer til serietittelen før sesongen – hatt hele 31 avslutninger på mål. Romsdalingene har riktignok spilt én kamp mer enn Rosenborg, men snittet er på 7,8 avslutninger på mål per kamp.

En annen gullutfordrer, Brann, har produsert 5,8 avslutninger på mål i snitt per kamp, mens overraskelsen Glimt, som slo Rosenborg i serieåpningen, står med 7,3.

Eirik Horneland legger ikke skjul på at det er offensivt laget hans har mest å gå på.

– Det som mangler nå er timingen i den offensive samhandlingen. Vi må løse det offensive spillet vårt og våge å tro på at vi er gode i angrepsspillet. Vi må slippe oss løs slik at vi får produsert nok målsjanser, sier han.

Har troen på Horneland

Tidligere Haugesund-kollega Jostein Grindhaug er overbevist om at Horneland får Rosenborg på rett kjøl.

STØTTE: Kollegeer i Haugesund, trener i hver sin klubb nå. Jostein Grindhaug (t.v.) gir støtte til Eirik Hornelands prosjekt i Rosenborg Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Grindhaug er mannen som overtok treneransvaret for Haugesund etter at Horneland reiste til Rosenborg i vinter, og som også var sportslig leder i FKH mens Horneland var trener der.

– Det er ikke noe å si på kompetansen verken til Eirik (Horneland) eller Karl Oskar (Emberland, assistenttrener). Får de tid, så får de det til, det er jeg sikker på, sier Grindhaug til NRK.

Med bare ett poeng på tre kamper har Rosenborg hatt den verste sesongstarten på åtte år.

– Hornelands framtid i Rosenborg tror jeg er stabil og god. Både Ivar Koteng (styreleder) og andre sier at han skal få tid. Så gjelder det også at Rosenborg som klubb er robust nok til å stå imot når alle tar til å skrike, sier tidligare RBK-spiller Christer Basma, som spilte ti sesonger for Rosenborg.

Tålmodighet

– Det dreier seg til slutt om tålmodighet, sier Basma.

– Hva betyr den forferdelige starten for Horneland og Rosenborg?

– Det gjelder å ha tryggheten og troen på at dette er det rette for Rosenborg videre. Horneland sier selv at det er et stykke igjen før han ser det han har lyst å se.

PS: I 2011 hadde også Rosenborg ett poeng etter tre kamper. Da kom den første seieren i femte kamp, og etter ni runder var RBK nummer 11. Men de tok bronsen til slutt i Jan Jönssons første år som trener i klubben.