Før helgen stod Maren Lundby fram på NRK og fortalte at hun dropper OL fordi hun ikke villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å bli mesterskapsklar. Det vakte oppsikt også i Det internasjonale Skiforbundet (FIS).

– Det var en stor overraskelse for oss, for vi var ikke informert om situasjonen. Vi fikk jo med oss at hun ikke deltok i slutten av forrige sesong etter VM, og heller ikke i sommersesongen. Vi fikk høre at hun skulle være med på danseshow i Norge, og vi respekterer det, sier renndirektør i FIS, Sandro Pertile, til NRK.

Han understreker at de har forståelse for at temaet er personlig, og for at Lundby selv ikke tok direkte kontakt, men påpeker at de i FIS står klare til å hjelpe utøvere og lag i alle idretter. Derfor etterlyser han bedre dialog fra Norge og Skiforbundet.

– Hun er en av de sterkeste utøverne i feltet og en av de store stjernene i kvinneskihopping. Så at vi ikke hadde fått noe informasjon var en overraskelse. Vi hadde forventet informasjon tidligere, mener Pertile.

– Litt dumt å si ifra

DANSER: Maren Lundby er fortsatt en del av «Skal vi danse?» på TV 2. Foto: Thomas Andersen / TV 2 / TV 2

Lundby poengterer at det godt kan hende hun blir å se i hoppbakken også i den kommende sesongen, selv om det ikke er avklart på nåværende tidspunkt.

– Det er vel OL jeg har sagt jeg ikke satser mot. Å delta i skirenn kan det jo hende jeg kommer til å gjøre, enten på nivå 1 eller 2. Jeg skal i hvert fall ikke stenge døra for å gjøre det, og derfor er det dumt å si ifra til FIS at man ikke skal delta, hvis man faktisk kommer til å gjøre det, skriver hun til NRK.

– Det vil si; Vanskelig å si hvordan ståa er i mars. Tror ikke jeg skal ha for store forhåpninger, men jeg vil ikke stenge døra før jeg ser hvordan ting utvikler seg, legger hun til.

Mener det er åpenhet

Heller ikke sportssjef Clas Brede Bråthen mener de har noe informasjonsplikt til FIS om at en utøver ikke satser mot et OL.

– Jeg opplever også at vi og Maren har vært åpne om hva dette handler om. Den informasjonen som ligger ute, er den informasjonen FIS også ville fått hvis de hadde fått det direkte av oss. Det ligger på FIS sine hjemmesider, forklarer Bråthen.

GODT FORHOLD: Maren Lundby og sportssjef Clas Brede Bråthen i Midtstubakken i august. Foto: Lise Åserud / NTB

Han synes Norges Skiforbund og ham selv har et godt forhold til det internasjonale forbundet.

– Det er leit hvis Sandro er skuffet over jobben jeg har gjort i den sammenhengen, men vi har en god relasjon, så dette skal vi nok få rettet opp i, sier Bråthen.

– Føler du dere har et godt samarbeid med FIS når det gjelder vektproblematikk?

– Utfordringene knyttet til utviklingen av skihopping, føler jeg at vi hele tiden diskuterer – uavhengig i at det er kroppssammensetning eller utstyrsregler. Jeg føler at vi hele tiden har konstruktive og gode diskusjoner for å utvikle idretten vår til det bedre.

Uaktuelt med regelendring

I NRK-intervjuet trakk Lundby frem at hun drømmer om regelendringer som gjør det mye for alle mulige mennesker å hoppe på ski.

I 2004 innførte FIS en vektregel om at man måtte ha en BMI på minst 21. Før 2019-sesongen kunne man ikke lenger veie seg med sko og hjelm. Om man ikke oppfyller kravene, kappes skiene. Et regelverk også Anders Jacobsen har pekt på at bør bli hardere.

Men ifølge FIS-toppen er det ikke aktuelt med noen endring nå.

– Vi har et system de siste årene som regulerer lengden på ski sammenlignet med vekt. Det har funket bra, fra vårt synspunkt, i mange år.

– Har skihoppere i FIS-renn utfordringer med vekt?

– I prinsipp så må vi evaluere alle idretters karakteristikk. Vi forstår alle at hvis du vil fly lengre, så må du være en tynn fyr og vekten er en viktig del av opptreden og resultat. I tillegg så er det jo at man lander tryggere når man er lett, svarer Pertile og fortsetter:

RENNDIREKTØR: Sandro Pertile i polske Wisla forrige sesong. Foto: KACPER PEMPEL / Reuters

– At utøverne våre er lette, er en del av sporten. Hvis man vil være skihopper, så må kroppen din være trent den veien på en måte. Generelt så må vi akseptere at om man vil være skiflyver, så må du ha en lett nok kropp til å kunne fly så langt som du kan.

– Innenfor en god ramme

Han forteller at de hele tiden følger nøye med på trenden, så de ikke får lignende utfordringer som de hadde for drøye 20 år siden.

– Vår erfaring er at vi fortsatt er innenfor en god ramme, men selvsagt følger vi med på situasjonen, sier renndirektøren.

FIS hadde et møte med de mannlige skihopperne etter forrige sesong for å evaluere teamet.

– Det er ulike meninger, selvfølgelig. Noen utøvere sier det er for utfordrende, mens du har noen, som regel de beste, som sier «vær så snill ikke å endre på noe, for dette er en del av sporten vår», forklarer Pertile.

– Vil savne henne veldig

STJERNE: Maren Lundby med VM-medaljene etter mesterskapet i vinter. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hva kan dere lære av Lundby-saken?

– Kommunikasjonen mellom utøvere og trenere og FIS-medarbeidere kan alltid blir forbedret. Det er veldig rart for meg at vi ikke fikk noe informasjon, og så dukker dette plutselig opp. Vi må forbedre den kommunikasjonen mellom alle som jobber i idretten. Men vi snakker jo om noe som er veldig personlig her, så det er en gråsone. Noen ganger er det lettere å se ting, men når man er på innsiden er ikke alltid løsningen klar, svarer Pertile.

At Lundby har bekreftet at hun satser mot OL i 2026, synes han er godt nytt.

– Vi kommer til å savne henne veldig neste sesong, men vi vet at hun er sterk, og jeg håper hun kommer tilbake. Da tror jeg vi får se henne enda sterkere enn før.