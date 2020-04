Hjernelege advarer mot stillesitting: – Trening er viktigere enn før

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er «den glemte medisinen». Den beste medisinen vi har for å behandle de vanligste sykdommene som rammer nordmenn.

Det sier Hjelle i podkasten «I det lange løp». Han blir ofte omtalt som «treningslegen», og har forsket på hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen. I tillegg har han skrevet boken «Sterk hjerne med aktiv kropp».

I boken skriver han blant annet «hadde fysisk aktivitet vært en pille, ville alle tatt den».

Og pillen kunne vært ekstra fin å ta nå.

Usikker framtid

Koronaviruset og dets ringvirkninger har gitt mange en usikker hverdag. Flere hundre tusen er permitterte, mange selskaper frykter konkurs og den økonomiske fremtiden er usikker for veldig mange.

Det viser også tallene til Mental Helse, medlemsorganisasjonen for alle med psykiske helseproblemer og pårørende.

– Vi har hatt veldig stor pågang, en dobling i forhold til vanlig. Vi har oppbemannet og utvidet åpningstider på chat, men telefonen er åpen døgnet rundt, sier Kristin Bergersen, kommunikasjonsrådgiver i Mental Helse.

STOR PÅGANG: Kristin Bergersen, kommunikasjonsrådgiver i mental helse, forteller om en dobling i henvendelser. Foto: Mental Helse

Hun forteller at flere nye har kontaktet dem i det siste.

– Hvordan påvirker isolasjon, karantene og hjemmesitting den mentale helsen?

– Det spørs hvordan du har det i utgangspunktet. Vi har flere som har ringt inn og sagt at de har angst fra før. Nå er de bedre, de er blitt en del av et fellesskap der flere sitter hjemme og er isolerte, svarer Bergersen.

– Men mange kjenner på frykt for det som skjer. Hvis du har et alvorlig symptom og hverken får tilgang til behandling eller besøk, vil det gjøre situasjonen verre, legger hun til.

– Det er lett at man blir sittende mye stille nå. Å sitte stille uke etter uke er ikke bra for oss. Ikke for den fysiske helsa, og vi er bekymret for framtiden. Det skaper mye uro, grubling og engstelse hos folk. Fysisk aktivitet er viktigere enn før, sier Hjelle.

Bergersen er enig i at fysisk aktivitet hjelper, men påpeker at flere trenger mer hjelp.

– Det er nok ikke løsningen for dem som har alvorlig psykiske helseutfordringer. De må ha behandling og et tilbud. Så kan fysisk aktivitet komme i tillegg. De med lettere psykiske helseutfordringer, der vil det hjelpe, sier Bergersen.

Vi trenger ikke å være verdensmestere i å være isolert. Kristin Bergersen

16. mars, fire dager etter at regjeringen iverksatte de strenge tiltakene, skrev NRK hvordan koronaviruset skaper frykt, usikkerhet og ensomhet.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å ta kontroll over de faktorene vi kan påvirke selv. Når vi beveger oss, får vi opp pulsen. Fysisk aktivitet er den beste enkeltmedisinen vi har mot lett til moderat depresjon. Det er bedre enn de andre medisinene vi har, sier Hjelle.

LEGE: Ole Petter Hjelle har jobbet som fastlege, men jobber nå med å teste personer for koronaviruset. Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Han peker på positive aspekter ved trening og fysisk aktivitet, først og fremst mentalt.

– Det gjelder hjernen og vår mentale helse. Oppmerksomheten blir bedre, hukommelsen blir bedre, kreativiteten blir bedre. Det gjelder alle våre kognitive funksjoner, sier han.

Selv om trening kanskje ikke løser alle problemene i hverdagen, gjør den noe med hele tankesettet, mener hjerneforskeren. Kristin Bergersen er enig i at fysisk aktivitet kan hjelpe.

– Mange har det OK. Det er viktig å huske på. Det er OK, vi trenger ikke å være verdensmestere i å være isolert.

Testet 1,2 millioner personer

Fra 2011 til 2015 ble over 1,2 millioner personer over 18 år testet i en studie på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse. Forskningen ble publisert i det medisinske tidsskriftet The Lancet i 2018, og resultatene viser at individene som trente opplevde langt færre dager med dårlig mental helse i forhold til individene som ikke trente.

«TRENINGSLEGEN»: Ole Petter Hjelle avbildet sammen med en av sine pasienter på treningstur, som han brukte som en del av behandlingen. Foto: Henrik Bøe / NRK

Hjelle har lenge jobbet som fastlege, og har hatt mange pasienter med mentale lidelser.

– Å komme seg ut er nøkkelen. Mange jeg har jobbet med sliter med dørstokkmila. Alle vet at det er bra å bevege seg. Jeg pleier å si «gi deg selv en retrettmulighet. Hvis du etter fem min synes det er ikke bra, kan du snu».

– Men med en gang de kommer seg ut, så snur de ikke, sier Hjelle.