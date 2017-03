Hevder Norge har oppdaget hemmelig «verktøy»

Tidligere i vinter skjønte landslaget at de hadde blitt parkert i kampen om det beste utstyret.

SESONGBESTE: Men Andreas Stjernen var 0,6 poeng unna VM-bronse i storbakken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Flere av hopperne ble holdt igjen fra verdenscupen for å trene og teste utstyr på hjemmebane, og det var altså her det gikk opp et lys for trenerne.

I februar, da VM nærmet seg, ble det oppdaget og utviklet en metode som styrker arbeidet med utstyret, forteller assistenttrener Magnus Brevig til NRK.

Mener forspranget er kuttet

– Det er et verktøy som gir mer nøyaktighet og presisjon i jakten på det vi ønsker å få til. Jeg kan ikke si noe mer, sier Brevig, som unnskylder at han ikke kan være mer konkret.

– Det er en yrkeshemmelighet og det vil vi aldri gå ut med.

– Er dere alene om det?

– Det vet jeg ikke, rett og slett. Men det er nytt for oss, sier Brevig.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen tror han vet hva det nye verktøyet er.

– Jeg tror det dreier seg om et dataprogram hvor de kan legge inn forskjellige parametere for å sy og tilpasse hoppdressene på best mulig måte. Det gjør at de kan designe dressene digitalt, og dermed spare både tid og ressurser, sier han.

– I stedet for å sy 100 hoppdresser for hånd for å finne den riktige, så kan de nå få digital hjelp. Det gjør det hele mer presist. Reglene for hoppdresser endrer seg stadig, så det gjelder å henge med på utviklingen, sier Remen Evensen.

Brevig bare smiler lurt når han får høre ekspertens teori.

– Hoppdressene er en del av utstyret til hopperne, og vi har en helhetlig tanke om at teknikk og utstyr skal passe sammen som hånd i hanske, sier han noe ullent.

– Ikke lene oss tilbake

Hopplandslaget startet den systematiske forbedringen av utstyret med hovedsiktet på stor bakke, hvor utstyret er enda viktigere på grunn av flyvetiden.

Her fikk også laget et betydelig løft.

Brevig mener det er en bekreftelse på at forspranget nå er kuttet.

– Ja, men jeg vil ikke signalisere at vi skal lene oss tilbake. Men jeg føler sånne prosesser er med på å belyse at teknikk og utstyr teller omtrent 50/50. Jeg tror vi har et godt system med tanke på teknisk veiledning, og vi har ledere som har god innsikt i teknikk, sier Brevig.

STUDERER: Her er assistenttrener Magnus Brevig (t.h.) og landslagstrener Alexander Stöckl under hoppuka i januar. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Landslagshopper Andreas Stjernen er også klar på at utstyret gir en langt bedre effekt nå.

– Jeg kjenner at utstyret vi har jobbet med er bedre og at jeg flyr bedre. Miksen med teknikk og utstyr fungerer i hvert fall bedre nå, mener Stjernen.