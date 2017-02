Her innså hoppledelsen svikten: – Vi ble tatt på senga

SELVKRITISK: Sportssjef Clas Brede Bråthen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– I år ble det mer krisestemning fordi vi kun hadde Daniel i toppen. Ikke krisestemning, kanskje, men det ble et mer kritisk blikk, sier Anders Fannemel til NRK.

Han er blant hopperne som leverte så langt under pari at han ble hjemme for å trene istedenfor å konkurrere i oppkjøringen til VM.

Hopperne, bortsett fra Tande, har slitt med å hevde seg i toppen denne sesongen.

– Har vi falt av?

Etter å ha hatt mistanker om at hoppleiren hadde falt av i kampen om det beste utstyret, ringte alarmen etter verdenscuprennet i Willingen, hvor Tande igjen var klart beste nordmann med en 4.-plass.

Da måtte noe gjøres mens det ennå var tid, forteller sportssjef Clas Brede Bråthen.

– Har vi falt av her? Etter hvert begynte vi å observere ting mer grundig enn tidligere, og så sto det ganske tydelig for oss etter Willingen at nå må vi agere. Da måtte vi prioritere det. Da tok vi beslutningen om å ta grepene vi mener var nødvendig, sier Bråthen.

NRK har tidligere skrevet om utstyrsanalysene i forkant av VM.

Nå, kun to dager før VM åpner med kvalik, har hverken ledelsen eller utøverne noen garanti for at de optimale dressene er funnet.

Vil endre systemet

– Det er noe vi må etablere og utvikle til en videre prosess og ikke som skippertak, som det ble denne gangen. Det vi har opplevd i år, er med på å endre systemet, sier Bråthen til NRK.

– Tar dere selvkritikk på at det ikke skjedde tidligere?

– Ja, det er jo ingen vitenskap som er mer eksakt enn etterpåklokskapen, men vi ser helt klart at vi har stort forbedringspotensial som organisasjon på det området, svarer Bråthen.

NY DRESS: Daniel-André Tande gjør sitt første hopp med VM-dressen i Lahti. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Landslagssjef Alexander Stöckl forteller at de norske dressene nå ligner med på det de andre toppnasjonene bruker.

På spørsmål om han ble tatt på senga eller grepet av panikk i utstyrskampen, svarte Stöckl:

– Tatt på senga? Ja, litt. Men det var ikke snakk om panikk.

Han understreker at det er blitt jobbet med samme filosofi, bare mer systematisk og grundigere.

Den norske hoppleiren har ikke fanget opp noen «hemmeligheter» fra de andre nasjonene.

– Vi har ikke sett noe revolusjonerende, men vi ser at andre utøvere er blitt flinkere til å tilpasse utstyret. Det er to-tre stykker som presterer fantastisk bra, sier Stöckl, og trekker frem Kraft, Wellinger og Stoch.

Bråthen legger til:

– Vi har vært hjemme her på steinhaugen og kritisert alle andre, det strekker seg tilbake til 70-tallet. Den kulturen har vi besluttet å forlate, og i steden være nysgjerrig. Vi skal lede utviklingen av hoppsporten som kommer, sier sportssjefen.

PS! Daniel-André Tande og resten av hopperne skulle egentlig fått sin første gjennomkjøring med de nye dressene onsdag, men treningen ble avlyst på grunn av vind.