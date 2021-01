Hevder 37 russiske juniorskiskyttere trakk seg da dopingkontrollørene kom

– Det er skremmende, og jeg håper at forbundet tar tak og finner ut hva som er årsaken, sier NRKs skiskytingekspert Liv Grete Skjelbreid om saken fra russisk skiskyting.

Rusada (Russisk antidoping) og RBU (det russiske skiskytterforbundet) undersøker den oppsiktsvekkende hendelsen som fant sted i Tsjajkovskij og Izjevsk i romjulen, Inside the games, som er et anerkjent nettsted som følger olympiske idretter.

Det var altså 37 utøvere i juniorklassen som angivelig valgte å trekke seg etter at dopingkontrollørene dukket opp på arrangementet.

– Det er viktig å presisere at vi lever i en pandemi, og at det kan være mange årsaker til at mange utøvere plutselig må trekke seg. Men hvis årsaken er at de er redde for å bli testet, så er det ekstremt urovekkende, sier Skjelbreid.

– Alle hadde sine grunner

Russland har de siste årene vært i en stor dopingskandale, der det kom frem at en rekke dopingprøver skal ha blitt manipulert under OL i Sotsji. Russland er blitt utestengt fra alle store mesterskap i to år fremover, noe som innebærer blant annet sommer- og vinter-OL.

Russland ble også utestengt fra vinter-OL i Sør-Korea i 2018.

– Jeg kan nesten ikke tro at det er sant hvis de fortsatt er der, etter alt som har skjedd. Da er det helt ufattelig, sier Skjelbred.

REAGERER: Skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid håper forbundet tar tak i saken. Foto: Vidar Ruud / NTB

Saken fra helgens renn blir altså undersøkt, og det er RBU-president Viktor Majgurov som står i spissen.

– Vi diskuterer denne hendelsen med representanene til regionene, og alle hadde sine grunner, sier Maigourov ifølge nettstedet, og fortsetter:

– Uansett, å trekke seg fra en konkurranse fratar ikke en idrettsutøver fra en kontroll av antidoping-tjenester.

Han forteller at alle utøvere skal være tilgjengelig for dopingtest nå. Det skal være snakk om 12 jenter og 21 gutter som trakk seg fra arrangementet, som ble arrangert fra 24. til 28. desember.

Rusada etterforsker

Antidoping Norge ved Anders Solheim sier at det er bra at Rusada undersøker hendelsen.

ANTIDOPING NORGE-SJEF: Anders Solheim. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi vet ikke hvorfor utøverne har trukket seg. Med tanke på at det knyttes opp mot dopingkontroll, så det naturlig at Rusada følger opp. De vil undersøke dette nærmere, sier Solheim til NRK.

Og det kommer de til å gjøre, skal vi tro Rusadas kommunikasjonsdirektør Marija Markova. Hun sier at hendelsen har blitt rapportert til avdelingen som skal undersøke slike saker.