Her må flere vente i kø for å skyte: – Kaos-VM fortsetter

– Det er overfullt på standplass. De som kommer inn får ikke skive, sa NRK-ekspert Ola Lunde i starten av dagens jaktstart.

Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen hadde akkurat slengt børsa over ryggen og gått ut av standplass da kaoset brøt ut.

SØLV OG BRONSE: Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen slapp unna kaoset - og tok senere sølv og bronse. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

TV-bildene viste at flere utøvere leitet febrilsk etter en matte å legge seg ned på.

De måtte til slutt ta tiden til hjelp - og vente på tur.

– Kaos-VM fortsetter, utbrøt kommentator Andreas Stabrun Smith og tenker da på episodene med Martin Fourcade på åpningsdagen og Emil Hegle Svendsens kollaps etter sprinten.

Måtte bytte våpen - lagde kø

Det hele startet trolig da den bulgarske skiskytteren Anton Sinapov trøblet med børsa og brukte svært lang tid på matta.

NRK-kommentator og tidligere skiskytter, Ole Kristian Stoltenberg, forteller at episoder som dette har skjedd tidligere, men at det er svært sjelden.

– Det var et sjelden kaos, noe det kan være flere forklaringer til: Sinapov måtte bytte våpen og dermed måtte neste mann bytte skive. Når det er en tett og jevn sprint, hender det at logistikken ikke går helt etter planen. Det ble litt kaos, sier Stoltenberg.

– Kan dette ha noe å si for resultatlista?

– Man skal få fratrekk for tida man venter. Hvis noen får fratrekk etterpå – kan de i teorien rykke forbi noen som har gått i mål og ikke visste at den som kommer bak skal få fratrekk. Men alt dette skjedde etter at de beste hadde gått ut, så det skulle ha vært mye til for at det gikk utover medaljeplassene, svarer Stoltenberg.

Norsk jubeldag

Men midt oppi alt kaoset ble det heldigvis norsk jubel. Evigunge Ole Einar Bjørndalen tok sin 45. VM-medalje, da han og Johannes Thingnes Bø sikret bronse og sølv.

Den franske stjernen Martin Fourcade var overlegen og sikret gullet.