– Jeg håper at de som styrer med terminlister og sånn i norsk fotball både har vett og guts nok til å sørge for at vi får reise til VM med våre beste menn, sier G19-landslagstrener Pål Arne Johansen til NRK.

NRK møter ham på Gardermoen liker etter hjemkomst fra EM i Finland. Semifinaleplassen røk så vidt, men treneren, populært kalt «Paco», er svært fornøyd med at Norge knuste England og med det kvalifiserte seg til Norges første U20-VM på 25 år.

Men samtidig er han bekymret for at mesterskapet neste år krasjer med viktige klubbkamper. Da kan nemlig G19-heltene bli nektet VM-tur av sine egne klubber.

G19-trener Pål Arne Johansen tror ikke alle i norsk fotball var forberedt på at Norge skulle ta seg til U20-VM neste år. Foto: Lehtikuva / Reuters

Siden ungdomsmesterskap ikke er en del av en såkalt internasjonale periode, der klubber gjennom Fifa-regler er forpliktet til å frigi spillere til landslag, er det klubbene som bestemmer om de vil sende en spiller til VM - selv om han blir tatt ut.

De kan også kalle tilbake spillere underveis i mesterskapet. Dét skjedde nå i EM med Moldes Erling Braut Håland som ble kalt hjem før den viktige England-kampen for å spille Europaliga-kvalik.

En internasjonal periode Ekspandér faktaboks Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har forhandlet frem en løsning der alle klubber er forpliktet til å frigi spillere til landslag i en viss periode i løpet av året. For eksempel når det spilles kvalifisering til VM.

Dette kalles internasjonale perioder og de er det fem av i løpet av et år.

De internasjonale periodene er nå lagt helt frem til 2024.

De internasjonale periodene gjelder ikke for ungdomsmesterskap. (Kilde: Norges Fotballforbund)

– Jeg har full forståelse for at Molde kalte ham hjem, men samtidig ser jeg at dersom vi ikke gjør noe med terminlista kan det bli mange (som ikke får være med til VM, journ.anm.) og jeg har ikke lyst til å reise dit med et junior interkretslag. Jeg har lyst til å reise dit med de 20 beste i Norge, sier Johansen.

Kan stoppe eliteserien

Konkurransedirektør i Norges Fotballforbund (NFF), Nils Fisketjønn, er smertelig klar over utfordringen.

Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund har tro på at de skal få til en løsning med eliteserieklubbene slik at Norge kan reise med toppet lag til U20-VM i mai neste år. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det at klubbene ikke er forpliktet til å frigi spillere er en problemstilling vi har tatt opp i mange år, men som dessverre også vil være der neste år siden mesterskapet starter før den internasjonal perioden, sier Fisketjønn til NRK.

Han har likevel tro på at de finner en løsning med de norske klubbene før neste års terminliste spikres i september.

– Tidligere har vi gått i dialog med klubbene og gjort en deal slik at de klarer å frigi spillere selv om det er utenfor en internasjonal periode. Det skal vi også gjør i år, sier konkurransedirektøren og ramser opp følgende muligheter til en løsning:

Eliteserien kan rett og slett stoppes for en periode, men det kaller han «lite realistisk». Mer sannsynlig er det at berørte klubber får lov til å utsette kamper.

G19-laget feirer VM-plassen etter at de slo England under EM i Finland. Foto: Lehtikuva / Reuters

– Alle i NFFvar nok ikke forberedt på dette

G19-treneren tror fotballbragden mot England kom overraskende på mange.

– Jeg tror ikke alle i norske fotball og fotballforbundet var forberedt på det. De gutta er litt for gode, sier «Paco» med et smil og legger til:

– Nå må vi sette oss ned og se hvordan vi skal gjøre det med både trenerteam og samlinger, men vi skal lage en veldig god vei frem mot VM.

Fisketjønn går langt i å si at han tror de skal ordne terminlisten slik at Norge får reise med sitt beste lag til U20-VM.

– Jeg kan ikke gi noen garantier her, men vi har startet jobben med terminlista og fortsetter nå like over ferien. Når vi går i dialog med klubbene er jeg overbevist om at vi skal klare å løse dette, sier han.

«Vi skal til VM»

De 20 spillerne som var med på EM nå er i hvert fall sultne på å også spille i VM neste år.

– Nå er det tilbake til klubbene å jobbe steinhardt for å komme til VM. Det er nok spillere hjemme også som vil dit, så det blir kamp om plassene på laget, sier forsvarsspiller Tord Johnsen Salte (19) til NRK.

– Jeg håper virkelig vi får med alle våre beste spillere, det fortjener de guttene her. Etter England-kampen sto de og sang «Vi skal til VM» i garderoben og slik håper jeg det også blir, sier trener Johansen.

Se video av feiringen i garderoben øverst i saken. Bildene, av spillerne som er en del av NFFs prosjekt Landslagsskolen, er fra NFF TV.