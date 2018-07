– Prestasjonen er fantastisk, sier Truls Dæhli til NRK. Han er seksjonsleder for aldersbestemt fotball i Norges Fotballforbund.

Han lovpriser laget som slo England.

– Kampen i dag var en hundreprosent-prestasjon. England ble utspilt på alle plan, og vi var nære både 4-0 og 5-0 helt på slutten. Gutta har blitt bedre og bedre gjennom mesterskapet, og det vitner om kvalitet, sier Dæhli.

Den imponerende seieren kom i en kamp der Norge dominerte fullstendig, men slet med å score på Englands gode keeper Ellery Balcombe.

– Dette betyr enormt mye for a<lle som jobber med norsk fotball – for klubbene som jobber med spillerutvikling, for forbundet og landslagene. Det betyr så mye å se at vi er konkurransedyktige internasjonalt, sier Dæhli.

– Og det betyr mye også for spillerne selv. De får mesterskapserfaring og spille kamper som betyr mye og som de må mestre.

Kvarteret før slutt kom den forløsende scoringen ved Rosenborg-spilleren Erik Botheim. Innbytter Eman Markovic trygget seieren med 2-0-målet elleve minutter senere, mens Jens Petter Hauge, også han innbytter, la på til 3-0 i det 89. minutt.

Sjanserikt

Norge hadde vært klart best før pause og skapte en rekke sjanser, men uten å treffe nettmaskene. Den aller største muligheten hadde Simen Nordli fem minutter før hvilen, da han hamret ballen i tverrliggeren.

Før omgangen var omme kom dessuten Ola Brynhildsen til to avslutninger uten å lykkes.

Over i annen omgang fortsatte Norge stormløpet mot det engelske målet. Brynhildsen fikk en ny sjanse i det 52. minuttet, men nok en gang gjorde England-keeper Ellery Balcombe en god og viktig redning.

Etter en times spill i finske Seinäjoki viste skuddstatistikken smått sjokkerende 16-2 i norsk favør, og det kunne virke som at det bare var et tidsspørsmål før Norge skulle score.

Tre kjappe

Og så, i det 75. minuttet, kom målet. Botheim var først på returen etter at Markovic hadde skutt i stolpen og satte inn 1-0.

Markovic økte ledelsen på en kontring etter at England hadde hatt frispark. Også Hauges mål kom på kontring mens engelskmennene desperat jaktet en redusering.

Det norske G19-laget røk ut av EM i gruppespillet og måtte dermed spille kvalifiseringskampen mot England, som ble nummer tre i sin gruppe.

Polen er VM-klar som vertsnasjon, mens EM-semifinalistene Italia, Portugal, Frankrike og Ukraina også skal spille neste års mesterskap.

Nå skal apparatet rundt laget lage en best mulig plan for arbeidet fram mot VM neste sommer.

– Hvordan skal dere jobbe med dette laget nå?

– Det er ikke helt klart ennå. Men vi skal sette oss ned og legge et best mulig løp inn mot VM, sier Dæhli.