Her er norske Dennis (19) på sin første Ajax-trening

Etter nesten to måneder med spenning kunne den norske 19-åringen endelig trene med sin nye storklubb torsdag.

Dennis Tørset Johnsen trente med andrelaget til Ajax, Young Ajax, i Amsterdam, men er blitt lovet å få trene jevnlig med A-laget fremover.

– Ja, det snakket vi om senest i går, sier far Tor Gunnar Johnsen.

– Han må bevise at han er god nok for det, men det tror jeg ikk blir noe problem, legger han til.

Mer enn foventet

Torsdag ble det kjent at den nederlandske storklubben har kjøpt den unge nordmannen for om lag 22 millioner kroner (2,4 mill euro) og gitt ham en fireårskontrakt. Johnsen hadde ett år igjen med kontrakten med Heerenveen.

– Det var en overgangssum langt over det jeg hadde trodd det skulle ende med. De kunne jo ventet et år og fått han gratis, men det viser jo bare at de har veldig tro på Dennis, sier pappa Tor Gunnar har fungert som agent.

FORNØYDE: Dennis Johnsen med pappa Tor Gunnar, moren Monika og lillebror Patrik. FOTO: PRIVAT

Ifølge han har den formelle kontrakten med Ajax pågått i seks til åtte uker.

Årsaken til at unggutten har valgt nederlandsk fotball fremfor norsk var blant annet oppfølgingen på treningsfeltet.

– I Heerenveen hadde de en trener per rolle i laget. Dennis hadde en egen mentor, som hadde spilt venstreving i Æresdivisjon i mange år, som fulgte han opp flere ganger i uka og etter hver kamp.

– Det er en helt annen oppfølging, sier Tor Gunnar Johnsen.

Tatt ut på U21-laget

Sønnen har spilt to U18-landskamper for Norge, men nå røper faren at han er tatt ut til sin første U21-tropp. Den offentliggjøres til mandag.

– Han har fått beskjed om at han blir tatt ut. Det blir spennende, sier Tor Gunnar Johnsen.

Han er opptatt av at sønnen er best offensivt når han får ha ballen mye, og mener det også er slik han må brukes på landslaget.

– Han må bli brukt på den han er godt til, hvis ikke er det ikke noe vits i å ta han med på landslaget.