Ødegaard haltet av banen med skade

Det var spilt 56 minutter da Ødegaard jaktet en ball i duell med Heracles' midtbanespiller Lerin Duarte. Plutselig stoppet nordmannen opp, og han hinket bortover med smerter i venstrefoten.

I første omgang så det ut som Ødegaard ble tråkket på, men reprisene viste at dette ikke var tilfellet. Han satt seg ned på gressmatta og holdt seg til utsiden av venstrefoten. Etter et par sekunder hinket han ut av gressmatta, før han entret banen igjen like etter.

Han tålte et drøy minutt, men da 60 minutter ble passert satt Ødegaard på gresset igjen. Han ristet på hodet, og holdt seg til venstrefoten med tydelige smerter. Skaden så ut til å være på utsiden av venstrefoten.

Medisinsk personell tok fram båre, men han haltet av banen for egen maskin.

Da Ødegaard forlot banen, ledet Heerenveen 2–0. Morten Thorsby ga gjestene ledelsen da han headet inn 1–0 etter et hjørnespark da 37 minutter var spilt. Like etter doblet Arber Zeneli kampen på straffespark.

Det sto seg til 94 minutter, da Brahim Darri leverte kampens høydepunkt. Fra 17-18 meter banket han inn reduseringen med et lekkert langskudd. Men hjemmelaget kom aldri nærmere, og Heerenveen vant 2-1.