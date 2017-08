Ukjente Dennis (19) imponerer – nå kan Heerenveen bli «norsk»

– Jeg håper å bruke tre nordmenn når serien starter. Sånn det ser ut nå bruker vi alle tre i første seriekamp, sier Heerenveen-trener Jurgen Streppel til NRK.

Trønderen Dennis Johnsen har levd i skyggen av sine norske lagkompiser, men har denne sommeren tatt enorme steg i sesongoppkjøringen.

HAR TROA PÅ NORDMENNENE: Jurgen Streppel har så stor tro på de norske gutta at han tror de kan ende i startelleveren sammen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Nå ser det altså ut som om 19-åringen kan få sin Heerenveen-debut allerede i serieåpningen 13. august – med Martin Ødegaard og Morten Thorsby ved sin side.

Tror Johnsen blir en viktig spiller

Heerenveen-treneren har bare gode ting å si om den norske trioen, særlig om Johnsen, som har gått gradene i klubben.

– Han er rask, kan spille en mot en og kan score. For meg er det utrolig at han ikke er tatt ut på landslaget tidligere, for han ville vært en viktig spiller. Det vil han bli her. Jeg vet ikke når, men kanskje om noen uker eller måneder, så vil han være en del av startelleveren.

Streppel mener finnes det flere grunner til at de tre norske gutta er gode kandidater til å spille mye denne sesongen. Han omtaler nordmennene som ordentlige og høflige spillere – selv kan være litt for høflige i kamper.

– De er fantastiske å jobbe med, de vil hele tiden forbedre seg, sier Streppel.

Hyller nederlandsk fotball

Dennis Johnsen trives med Streppel som sjef i Nederland, og er fornøyd med å kunne snakke norsk i garderoben med lagkamerater.

Den tidligere RBK-spilleren liker dessuten den nederlandske spillestilen bedre enn den norske.

– Det er mer fokus på å utvikle enkeltspillere her, og det er egne trenere til spesielle roller på banen. Nederlandsk fotball er lenger fram, vi trener mer på teknikk og «touch» enn på å være sterk og rask, som i Norge, sier Johnsen til NRK.

«PEPTALK»: Martin Ødegaard og Morten Thorsby i samtale med trener Jurgen Streppel under en treningsøkt. Foto: NRK

– Mye oppstyr

Stortalentet forteller at han også har fått merke på kroppen hva det betyr å være lagkompis med Martin Ødegaard.

Da Ødegaard kom til klubben i starten av januar, tok det av i både norsk og utenlandsk presse. Stortalentet skulle lånes ut fra Real Madrid til Heerenveen i Nederland, og det var mange spørsmål rundt unggutten.

– Det ble mye oppstyr. Jeg ble ringt og spurt om Martin og klubben, smiler Johnsen og legger til:

– Jeg har trent med ham i forsesongen og litt i fjor, og jeg merker at han kommer fra et høyere nivå i Real Madrid. Det er mye å lære derfra, sier Johnsen