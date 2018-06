Nederland gir kunstgresset skylden for nedturen – nå vil de forby det i ligaen

Det melder den nederlandske avisen De Telegraaf. Klubbene har allerede diskutert det på et toppmøte i Zürich denne uken.

– Nå synes jeg vi kan bli enige om å spille på naturgress, sier en direktør for den nederlandske æresdivisjonen ifølge avisen.

De siste årene har vært blytunge for nederlandsk fotball. Siden tapet i VM-finalen i 2010, har landslaget ramlet som en stein på FIFA-rankingen. Fra å være rangert som verdens nest beste lag har Nederland falt ned til 19.- plass på åtte år. De er ikke kvalifisert til sommerens VM.

Flere i nederlandsk fotball har pekt på kunstgress som en årsak til nedturen, og nå er forbundet klare til å gjøre grep. En endelig avgjørelse er ventet på mandag.

Det vil føre til at klubber med kunstgress på hjemmebanen, må bytte ut dette innen 2020. Seks klubber på øverste nivå spiller på kunstgress.

– «Plastdritt»

Debatten om kunstgress har vært brennhet de siste årene, både i Nederland og hjemme i Norge.

– Kunstgresset er forferdelig. Det er bare «plastdritt». Hvorfor brukes det på det høyeste nivået? sa Feyenoords Nicolai Jørgensen i 2017.

– Det går ikke an å spille fotball på dette gresset, sier Davy Klaassen.

IKKE FORNØYD: Nicklas Bendtner, her i aksjon på Marienlyst kunstgress i april. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Kunstgress er en annen sportsgren. Det er ikke fotball. Jeg forstår ikke at det er tillatt. Sesongen burde vært utsatt, så kan man spille så tidlig som mulig når det går an å spille på gress, sa Nicklas Bendtner til Dagbladet i april.

– Det burde egentlig vært forbudt, sa Åge Hareide til samme avis.

– Har ikke vært diskutert i Norge

NFFs anleggssjef Ole Myhrvold har fått med seg forslaget i Nederland, og har fulgt debatten de siste årene.

– Et forbud har ikke vært diskutert i Norge, men forslaget i Nederland kan skape en diskusjon i Norge, sier Myhrvold til NRK.

NFF-TOPP: Ole Myhrvold er anleggssjef i NFF. Foto: NFF

Han mener to ting gjør at klubbene velger kunstgress: En tøff vinter, og støtte fra kulturdepartementet. Hvis klubbene legger kunstgress, får de støtte fra spillemidlene fordi anlegget kan brukes av barn og unge. NFF har sagt at de ønsker at breddefotballen spilles på kunstgress på grunn av kapasitet, men har ikke lagt føringer for toppfotballen.

– Før Aalesund la om til kunstgress, reiste de rundt i hele distriktet for å finne en ok naturgressbane. Du må opp med en helt annen logistikk om alle kamper skal spilles på gress. Det er ikke bare å legge gress, sier Myhrvold.

– Men det har skjedd ting på naturgressfronten. Det har kommet en forsterkning av naturgress, en blanding av kunstgress og naturgress. Det blir lov i Nederland, sier Myhrvold.