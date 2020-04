– Det blir nytt for meg. Jeg kommer inn som den yngste på laget og har ikke vært i dette gamet før. Jeg har mange lagvenninner som kan hjelpe meg og har veldig mye erfaring. Jeg har ikke like mye som dem, så jeg kommer til å søke råd og tror det skal gå greit, sier Fossesholm.

– Jeg håper jeg har noen ess i ermet og kan bidra litt selv også, selv om jeg yngst, sier hun.

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er ikke overrasket over nyheten om at Helene Marie Fossesholm, som fortsatt har et år igjen som juniorløper, er tatt ut på elitelandslaget for kommende sesong.

– Det er ikke vanlig å ta ut juniorløpere på elitelag, men hun er en ekstremt interessant langrennsløper. Hun er også moden og reflektert for alderen, og har bedre forutsetninger enn de fleste for å takle overgangen, sier Bjørn.

– Grundig vurdering

Det skjer etter en solid vinter der hun flere ganger yppet seg mot verdens beste seniorløpere. I november tok Fossesholm tredjeplass i begge distanserennene under den nasjonale langrennsåpninga på Beitostølen.

– Vi føler vi har gjort en veldig grundig vurdering på hva som er best. Det finnes argumenter for at hun ikke skal være på et elitelag, men det er mange for at hun skal tas ut også, og vi er ikke i tvil om at dette er best både for henne og oss, sier trener Ole Morten Iversen via Skiforbundets digitale pressekonferanse tirsdag.

9. februar fikk hun et internasjonalt gjennombrudd, da hun til tross for dårlig startposisjon og fall underveis gikk inn til femteplass på 10 km fellesstart i fristil under verdenscupen i Falun.

– Medaljekandidat i VM

Hun tok også NM-bronse på 15 km klassisk og vant to gull i junior-VM i sesongen som gikk. Dermed mener Torgeir Bjørn at Fossesholm kan gjøre som Therese Johaug og Astrid Uhrenholdt Jacobsen i 2007 og som Frida Karlsson i 2019 – ta medalje i senior-VM som junior.

– Det er absolutt naturlig med VM i Oberstdorf som mål, og hun har en utholdenhet som gjør at hun kan hevde seg. Hun er medaljekandidat på distanserenn, sier Torgeir Bjørn, som støtter avgjørelsen.

– Det blir neppe aktuelt å gå alt fra start til mål, og det er et naturlig mål at hun får med seg junior-VM, poengterer landslagstrener Iversen.

TROR PÅ FOSSESHOLM: Torgeir Bjørn mener det er riktig av landslagsledelsen å matche junioren Helene Marie Fossesholm mot verdens beste skiløpere. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

I årene framover ser han ingen begrensninger for stortalentet, som foreløpig også satser på terrengsykling ved siden av langrennskarrieren.

– Ser vi fram til OL i 2022, er hun fort på et norsk stafettlag, og i 2025 kan hun være VM-dronninga i Trondheim, sier han.

– Trenger å trene med de beste

I fjor valgte landslagsledelsen å ikke ta ut Kristine Stavås Skistad, etter at hun som junior leverte en god innsats på seniornivå. Torgeir Bjørn understreker at Fossesholm likevel befinner seg i en annen situasjon.

– Hun har et langt bedre treningsgrunnlag og en utholdenhet som gjør at hun er i verdenstoppen allerede. Jeg er enig i grunnprinsippet om at unge utøvere skal matches forsiktig, men Fossesholm har faktisk kommet så langt i utviklingen at hun trenger å trene med de aller beste for å utvikle seg videre.

– Er det noen farer ved å komme på et elitelag som junior?

– Juniorer kan fort bli for ivrige og «trene seg i hjel». Å være med Therese Johaug på økter, er ikke akkurat barnetrening, så det forutsetter at hun følger sin egen utviklingsplan treningsmessig. Men hun har også vist en mental modenhet allerede som gjør at jeg ikke er bekymret i dette tilfellet, sier Torgeir Bjørn.

På herresiden er det mest overraskende med uttaket at landslagsledelsen ikke har funnet plass for veteranen Martin Johnsrud Sundby, som Sundby søndag bekreftet overfor NRK.

– Jeg måtte fatte en beslutning med seks herrer. Og da må jeg sette opp en rangering, ut ifra resultat, og ut ifra bidrag på samlinger. Der har Martin vært tydelig på at han blir trebarnspappa og ikke kan bidra mer. Det har vært tungt for ham. Martin har vært en talsmann i alle år, men i år falt han utenfor, forklarer allroundtrener Eirik Myhr Nossum.

Langrennslandslagene for 2020/21-sesongen:

Kvinner:

Helene Marie Fossesholm (ny)

Ane Appelkvist Stenseth

Anna Svendsen

Heidi Weng

Ingvild Flugstad Østberg

Tiril Udnes Weng

Lotta Udnes Weng

Maiken Caspersen Falla

Therese Johaug

Ragnhild Haga

UTE: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (legger opp), Mari Eide og Kari Øyre Slind

Menn, allround:

Martin Løwstrøm Nyenget (ny)

Didrik Tønseth

Emil Iversen

Hans Christer Holund

Simen Hegstad Krüger

Sjur Røthe

UTE: Johannes Høsflot Klæbo (bytter til sprintlaget), Martin Johnsrud Sundby og Niklas Dyrhaug

Menn, sprint: