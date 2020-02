Forbannet Monsen raste mot juryen etter Krogh-disk: – Han føler seg forfulgt

KONNERUD (NRK): Finn-Hågen Krogh var i ferd med å sørge for et drømme-NM for egen del, men ble ifølge landslagstreneren fratatt finaleplass på sprinten på uforklarlig vis. Arild Monsen var rasende på juryen etter at eleven ble disket.