Sundby tar søndag formiddag imot NRK i hjemmet sitt ved Holmendammen like ovenfor Smestad i Oslo.

Etter at NRK kunne avsløre hvordan neste års allround- og sprintlandslag vil se ut, har han takket ja til en forespørsel om intervju. Han er nemlig ikke med på laget. Sundby er vraket av landslagsledelsen, noe han selv velger å bekrefte og fortelle grunnene for.

Men han beskriver følelsen av å ikke skulle være en del av landslaget lengre slik:

– Det er som om at kona etter 30 år skal søke skilsmisse og ikke vil ha deg på laget lengre. Det er en utrolig rar følelse, sier Sundby mens solen titter frem på terrassen hans.

Martin Johnsrud Sundby, her under sist sesongs Ski Tour 2020. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

To nykommere

Søndag morgen kunne NRK erfare og melde at Norges Skiforbund har slanket landslagstroppen på herresiden betraktelig. Fra 15 løpere på sprint og allround sist sesong, teller den i 2020/2021 bare 12 mann.

Emil Iversen, Didrik Tønseth, Sjur Røthe, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger fortsetter, mens Martin Løwstrøm Nyenget blir ny på allroundlaget. Johannes Høsflot Klæbo får innfridd sitt ønske. 23-åringen gjør retur til sprintlandslaget. Der skal Klæbo være på lag med Sindre Bjørnestad Skar, Finn-Hågen Krogh, Pål Golberg, Erik Valnes og nykommer Håvard Solås Taugbøl.

Sundby sier avgjørelsen til ledelsen ikke akkurat kommer som lyn fra klar himmel.

– Det er klart jeg har hatt en familiesituasjon (kona venter barn nummer tre i mai) som har gjort sitt til at jeg ikke har vært med som bidragsyter i gruppa.

– Jeg har hatt gode resultater som har reddet plassen min litt. Men jeg har fått en spesialløsning over lang tid. Så har jeg hatt en bedriten vinter hvor det er vanskelig å snekre på en spesialløsning når du sportslig heller ikke er spesielt kvalifisert, sier han.

TØFFE AVGJØRELSER: For Allroundtrener Eirik Myhr Nossum, her under Ski Tour 2020. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Har fått beskjed om at han lever farlig

Beskjeden fra allroundtrener Eirik Myhr Nossum, har ifølge Sundby vært at han har vært langt nede på listen når han skulle velge seg ut kommende sesongs landslag.

– Landslaget er arenaen for å utvikle seg og samle de beste i et treningsfellesskap. Og når folk ikke er med, så mister det den effekten. Jeg har noen gode resultater som tilsier en plass, men så har jeg ikke kunnet bidra.

– Og Eirik har vært klar på at jeg lever farlig. Så kommer situasjonen der Skiforbundet må spare og jeg er nederst på listen. Da jeg ikke jeg med på laget – og det er veldig spesielt, sier 35-åringen.

– Ikke fått tilbud

Ett spørsmål som består ubesvart er fortsatt om Sundby har fått tilbud om landslagsplass og takket nei. Å gjøre nettopp dét er vanligvis ensbetydende med at en utøver ikke får gå verdenscup, ifølge Skiforbundets regler.

Sundby avviser at han har fått et tilbud om landslagsplass, men at treneren har innstilt en tropp på flere enn seks utøvere og at han selv var langt nede på en slik liste.

– Så har det blitt gjort beslutninger på hvor mange han får ha med. Da har ikke jeg fått det tilbudet og ikke tiltenkt den plassen. Og jeg tror nok ting har endret seg særlig de siste syv-åtte ukene.

– Vemodig

Han må for alvor komme i gang med å spikre et opplegg for det kommende året. Ute av landslaget skal han i utgangspunktet miste en rekke privilegier. Som tilgang på helseteam, smøreopplegg, stipend, og han er ikke lengre blant de første i køen når ledelsen tar ut lagene til verdenscup.

Akkurat nå kjenner Sundby at ting er kaotisk, litt svevende. Nøkkelen blir å lande en ball av gangen, som nøkkelpersoner i et slags team, litt økonomi må på plass. Han har så smått begynt sonderingen, men sier han ikke er i nærheten av å ha landet noe.

I treningshverdagen håper han å fortsette å bli med landslagsløperne som har base i Oslo på treningsøkter.

– Det fysiske har jeg kontroll på. Det er disse andre tingene jeg må ta stilling til. Det blir en rar situasjon. Til sommeren kommer jeg sikkert til å drømme tilbake til tiden hvor alle fikser alt for meg. Men sånn har ting blitt.

– Vemodig?

– En utrolig rar følelse. Det er veldig rart. Men mitt mål er det samme. Jeg skal ta medaljer i VM til vinteren. Men på andre premisser og premisser jeg ikke har peiling på. Det er vemodig. Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive følelsen ennå, sier han.

PS: Martin Johnsrud Sundby er, frisk og skadefri, garantert en del av Norges VM-tropp i Oberstdorf i februar og mars 2021. Han er nemlig regjerende mester på 15 kilometer intervallstart og skal uansett på startstreken til den distansen.