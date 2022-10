Hele syv nordmenn var en del av finaleomgangen under storslalåmrennet i Sölden. Men tross en dag med flere gode norske prestasjoner, var det ingen som skulle gå helt til topps. Marco Odermatt vant verdenscupåpningen, 76 hundredeler foran Zan Kranjec fra Slovenia.

Henrik Kristoffersen ble Norges bestemann på en tredjeplass. 28-åringen var storfornøyd etter pallplassen. Han har historisk slitt i Sölden.

– Stor dag. Det var spesielt de siste 48 timene med alt som har skjedd, sier Kristoffersen til NRK.

Kristoffersen er tydelig preget og bruker anledningen til å hylle den avdøde Red Bull-eieren Dietrich Mateschitz – som gikk bort lørdag 78 år gammel. Nordmannen har hatt Red Bull som sponsor i en årrekke.

– Jeg er hundre prosent sikker både fra Marco (Odermatt) og for min del at ..., sier Kristoffersen som ikke klarer å fortsette.

I AKSJON: Henrik Kristoffersen. Foto: JOE KLAMAR / AFP

– Preget det deg i dag?

– Når man kjører renn, må man fokusere på det man skal gjøre uansett. Det er veldig spesielt siden han har gjort så mye for sporten og utøvere. Det er et utrolig menneske som har gått bort, svarer han.

Søndagens vinner og Red Bull-sponsede Odermatt velger også å finne frem lovordene om Mateschitz. Han hørte om nyheten i dag tidlig.

– Jeg kjente han ikke så godt, men han var en stor person for skisporten og hele sportsverden. Det er veldig trist at han har gått bort. Jeg tenker at hele Red Bull-familien ville vise bra skikjøring i dag for han. Jeg er glad for å dele denne seieren med han, sier han.

Hyller laginnsatsen

Kristoffersen var en periode i tet etter å ha kjørt ut som sjettemann i finaleomgangen, men falt to plasser. Lucas Braathen ble nummer fire etter å ha vært nest best før finalen.

Lucas Braathen Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

– Det er ikke noe gøy å bli nummer fire, men til syvende og sist er jeg stolt av jobben jeg gjorde i dag, sa Braathen til NRK.

Rasmus Windingstad imponerte også i finaleomgangen. Bæringen lå på 12.-plass etter førsteomgang, men kjørte seg opp til en femteplass.

– De var utrolig deilig å få en så god start. Sölden begynner å bli en favoritt, altså. Det ble litt dritten i midten med startnummer i dag, så jeg er veldig fornøyd med at jeg klarte å dra frem et såpass godt resultat, sa Windingstad til NRK

Dermed havnet hele tre nordmenn innenfor top fem under verdenscupåpningen.

– Det er helt sjukt. Vi er litt av et lag, det er gøy å være en del av det. Det blir nesten mitt ettermæle at jeg var en del av det feteste alpinlaget Norge har hatt, sa Windingstad om lagprestasjonen.

IMPONERTE: Rasmus Windingstad Foto: LISA LEUTNER / Reuters

Fornøyd med forholdene

Atle Lie McGrath var godt fornøyd med den første omgangen i Sölden, men klarte ikke å kjempe om noen topplasseringer. Han tok 18.-plassen. McGrath velger også å hylle lagprestasjonen.

– Helt vilt. Det at vi er syv nordmenn i finalen er ganske fett. Det er ganske rå innsats av gjengen i dag. Skikkelig gøy å være en del av, sa han til NRK.

Kristoffersen lå 95 hundredeler bak Odermatt før finalen, og klarte aldri å hamle opp med sveitseren – som var storfornøyd etter seieren i Sölden.

– Det er fantastisk og en perfekt start på sesongen. Det var et utfordrende renn med snøen i andre omgang. Men ja, en perfekt start, sier Odermatt til NRK.

Odermatt vant verdenscupen sammenlagt forrige sesong, og har planer om å gjenskape bragden også i år. Han mener det var viktig å få en god start.

– Det er veldig viktig. Det viser at du er på den riktig veien. At sommeren var bra og at ingen andre nasjoner har funnet ut hvordan man kjøre to-tre sekunder raskere. Jeg synes at det norske laget ser sterkt ut denne vinteren. De «pushet» på igjen, også med de unge. det kommer til å bli en bra vinter, forteller han.

VANT: Odermatt ledet etter førsteomgangen i storslalåm, og vant til slutt komfortabelt i Sölden. Foto: Lise Åserud / NTB

Etter flere dager med dårlig vær, påpekte Kristoffersen at forholdene i Sölden var meget gode.

– Andre omgang kommer til å bli røffere, så da er det mulig å ta mer tid. Det er enkleste Sölden jeg har kjørt noensinne. Det tror jeg alle sier, fortalte han mellom omgangene og fikk støtte av Mcgrath.

– Jeg vil påstå at det er den letteste omgangen jeg har kjørt i Sölden så langt. Det var sykt deilig forhold. Jeg kjørte taktisk akkurat som jeg ville med tanke på at jeg aldri har kommet til andre omgangen her, sa han.

Fikk det tungt

Aamodt Kilde fikk det litt tøffere i Sölden. Han var et stykke bak etter den første omgangen, og kjørte ut da han trøblet i henget i finalen.

– Det er litt typisk når du har kjørt lite hengkjøring i slalåm, så er det litt lett å bli ivrig og miste hodet. Det er ordentlig surt, sa alpinesset til NRK.

Dermed fikk han en tung start i jakten på sammenlagtkula.

Alexander Steen Olsen imponerte i sitt første seniorrenn i Sölden. 21-åringen kjørte en god førsteomgang, men fikk det ikke til å klaffe helt under finalen. Steen Olsen endte på en 19.-plass.

– Det var gøy. Får en fin overraskelse å komme inn i henget og kjenne at det var bra forhold. Da var det bare å mate på, sa unggutten til NRK før finalestart.

Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nummer 14. Fabian Wilkens Solheim klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen.