Henrik Ingebrigtsen operert: – Har påvirket hele sesongen hans

– Det har gått opp og ned. Han har hatt begrensninger helt fra siden i vinter, egentlig, helt fra EM i Glasgow. Det har påvirket hele sesongplanleggingen hans, sier landslagslege Ove Talsnes til NRK.

Han var med da inngrepet ble gjort på Oslo universitetssykehus tirsdag. Ingebrigtsen har tidligere slitt med samme tå, men nå håper de at problemet er borte for godt. Løperen fra Sandnes måtte gjennom en operasjon i samme tå etter OL i 2016.

– Det er gjort et litt annerledes inngripen enn det som ble gjort forrige gang. Litt annerledes, men i samme område. Det var mer omfattende denne gangen, sier Talsnes.

– Vil ikke si noe om antall uker

Henrik Ingebrigtsen på vei ut av sykehuset etter operasjonen. Foto: Norges Friidrettsforbund

Skaden er en slitasje i det som kalles grunnleddet i tåa, som er leddet der foten blitt til en tå.

– Han vil kunne trene fortsatt, men ikke løpe den første perioden, men han vil komme i gang med løping relativt fort. Vi tar det gradvis, uke for uke, egentlig.

– Når du sier at han er tilbake ganske raskt, hva vil det si?

– Vi vil ikke si noe om antall uker. Vi tar en uke av gangen, så lager vi rehabiliteringsopplegg etter hvordan det går. Vi forventer at han kan kunne forberede seg relativt normalt, som planlagt ellers, bare med en liten endring av treningen nå på høsten, sier Talsnes.

Amputerte ikke

Da Gjert Ingebrigtsen møtte NRK i starten av VM i Doha, fortalte han at han hadde hørt med sønnen om han var villig til å amputere hele tåa.

– Det er en slags ultimat mulighet til rett og slett å kvitte seg med den, for det er ikke noe som tilsier at han trenger den. Det er siste utvei å fjerne det som bare er en plage, sa Gjert, før han også understreket at han mente det helt seriøst.

Når operasjonen nå er gjennomført, forteller lege Talsnes at det aldri var et reelt tema.

– På tross av aktiv rådgiving fra sentrale deler av Henrik Ingebrigtsens støtteapparat ble det besluttet å forsøke å adressere årsaken i stedet for å kvitte seg med problemet. Det ble også denne gangen brukt antibiotika i forbindelse med inngrepet, sier Talsnes i en pressemelding fra friidrettsforbundet.

De skriver at han sier det i en munter tone, og at det er en referanse til «tidligere omtale av tå-problematikken og medisinering av andre familiemedlemmer».

Antibiotikabehandlingen er en referanse til da Filip Ingebrigtsen fikk antibiotika i forbindelse med at han måtte sy under EM i friidrett i fjor. Det var ikke Gjert Ingebrigtsen så fornøyd med.