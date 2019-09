– Den har ikke vært så vond siden da (operasjonen etter OL), bare litt innimellom. Når du har vondt en plass så ofte, så belaster du kroppen litt annerledes, og så får du vondt en annen plass og. Jeg tror det er det som har skjedd nå, forteller Henrik Ingebrigtsen om tåa som har satt en bremser på forberedelsene til VM i friidrett.

Det har gjort at han ikke har fått trent som han skal.

– Jeg har nesten ikke kunnet hatt på meg piggsko de siste to ukene.

Vurderer amputasjon

Smertene har gjort at trener og pappa, Gjert Ingebrigtsen, nå ser på hvilke muligheter sønnen har for å kunne fortsette karrieren.

– Hva skal dere gjøre med tåa før OL, som er om ti måneder?

– Det er en slags ultimat mulighet til rett og slett å kvitte seg med den, for det er ikke noe som tilsier at han trenger den. Det er siste utvei å fjerne det som bare er en plage. Da får man glemme det kosmetiske et øyeblikk, sier Gjert.

– Skjære av tåa og fjerne hamstringen? spør NRKs reporter, som er overbevist om at Gjert Ingebrigtsen setter det helt på spissen.

– Hamstringen har nok mer nytteverdi enn tåa. Jeg spurte han her om dagen hvor langt han var vilig til å gå dersom dette ble en kronisk og karrieretruende sak. Da er det klart at en amputasjon er en plausibel løsning.

– Du er helt seriøs?

– Ja.

– Har det vært diskutert med lege?

– Det har ikke vært diskutert med lege.

– Men det har vært diskutert med Henrik, seriøst?

– Om det har vært så seriøst eller ikke, det var bare et spørsmål fra meg til han om hvor langt han var villig til å gå.

– Og hva var svaret?

– Det var litt sånn diffust. Jeg hadde kanskje tenkt at han var litt klarere i svaret, men det spørs hvor langt han er villig til å gå hvis det viser seg at karrieren er i fare.

– Jeg er allerede på neste sesong

– De siste ukene har det vært noen lysglimt, og så har det vært nitrist den siste uka, halvannen, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Nordmannen ankom VM-byen onsdag. Han og brødrene skal løpe forsøk på 5000 meter fredag ettermiddag, men eldstebror Ingebrigtsen innrømmer at finaleambisjonene er begrenset.

– Om jeg kommer til finalen, er ikke så vanvittig viktig. Det er på papiret vanvittig usannsynlig at jeg går videre. Men jeg har slått oddsen tidligere, og jeg kan slumpe til med en finaleplass hvis alt går min vei, sier Ingebrigtsen.

Også denne sesongen har han slitt mye med skader. Før Diamond League-finalen for noen uker siden, var det usikkert om han i det hele tatt kom til å stille i VM.

– Gjennom sesongen har han hatt en del utfordringer med hofte og hamstring og litt sånt, og nå på tampen dukker det opp en vond tå. Det føyer seg inn i rekken for han med uheldige omstendigheter. Jeg er litt usikker på hvordan det slår ut, men det er dumt når slike ting popper opp på tampen, sier Gjert Ingebrigtsen.

Uansett er Henrik Ingebrigtsen fornøyd med å ha fått konkurrert denne sesongen.

– Hadde du spurt meg i april om jeg fikk en sesong i det hele tatt, hadde det vært 50-50 om jeg stilte til start i noen løp overhodet. Det er snakk om marginer her. Jeg bikker over kanskje én prosent i belastning, det blir for mye, men hvis jeg bare reduserer belastningen og får opp restitusjonen med ett-to prosent, så er det bærekraftig. Da blir det veldig, veldig bra.

Likevel, til tross for skadene, lover Ingebrigtsen at han skal tilbake på toppnivå.

– Jeg er ekstremt motivert for å komme tilbake i arbeid. Jeg har allerede planlagt høstreningsleirer. Jeg er allerede på neste sesong. Det er litt teit dagen før du skal løpe VM, men jeg er motivert for å gjøre jobben for at 2020-sesongen skal bli bedre enn noen gang, sier Henrik Ingebrigtsen.