Heltene som ble ledd av

Rasmus Højlund var ikke god nok for Manchester United.

Dette var sant frem til januar. Den unge dansken kostet 830 millioner kroner, og for slike penger skal en spiss score fra dag én. Hvor mange Højlund scoret på de første 14 ligakampene?

0 mål. Null.

Elendig. Håpløst. Krise.

Historien om Højlund sier mye om fotball i 2024.

Skudd fra hofta

Siden nyttår har tre av Premier Leagues «flopper» plutselig funnet formen.

Alle tre ble kritisert og uthengt i høst, blant dem Højlund. Deler av fansen påpekte at han jobbet hardt og scoret i mesterligaen, og at han var en ung fyr i et lag som knapt skapte sjanser, signert fra Italia, hvor spillestilen er annerledes.

Men andre mente at Højlund var for fersk og for veik, og når ballen kom inn i boksen, var han alltid en skotupp for sen.

På britisk TV sa legendariske Graeme Souness at United hadde tatt en «stor sjanse» ved å kjøpe Højlund. Han mente det ikke positivt. Jamie Carragher syntes synd på dansken, men la til at ingen spisser i United får stort med tid.

Men Højlund fikk tid. Trener Erik ten Hag støttet ham og hadde ingen bedre spisser å kaste innpå uansett. Mot Aston Villa 26. desember scoret Højlund sitt første ligamål.

Da Højlund feiret, var han nesten på gråten.

MATCHVINNER: Rasmus Højlund scoret det avgjørende målet da Manchester United slo Aston Villa 3–2 i desember. Foto: OLI SCARFF / AFP

Tenk deg hvordan det er å spille for Manchester United. To ganger i uken ble Højlund analysert av fans, presse og flere hundre millioner senere. Tallene hans ble publisert og diskutert. Videoklipp av dårlige touch og forspilte sjanser sirkulerte på nettet. Fans skjøt fra hofta på sosiale medier.

United hevder å ha mer enn én milliard fans verden rundt. Dette presset skal man leve med som 20-åring.

Så da Højlund fikk målet sitt, må lettelsen ha vært enorm. Siden har Højlund scoret syv mål på syv kamper og blitt månedens spiller i Premier League for februar.

Da han ble skadet for to uker siden, mente alle at han ville bli et stort savn.

Det er lett å glemme at fotballspillere er mennesker.

God på trening

Kai Havertz virket fortapt da han kom til Arsenal i fjor sommer.

Den elegante playmakeren ble hentet fra Chelsea for 890 millioner kroner, men selv ikke trener Mikel Arteta virket sikker på hvor han passet inn i laget. Etter 19 kamper sto Havertz med ett mål, én målgivende og fem gule kort.

Det gikk rykter om at Arsenal allerede ville selge ham.

AVSKREVET: Få hadde troen på Kai Havertz i Arsenal. Mikel Arteta hadde imidlertid det, og begynner å få godt betalt. Foto: DAVID KLEIN / Reuters

Men i september sa Arteta at Havertz var god på trening, og at han bare trengte en arm rundt skulderen. Siden har Havertz fått sjanse på sjanse på sjanse – og først de siste ukene har han levert.

Lørdag stanget Havertz inn et sent vinnermål mot Brentford som sendte Arsenal til toppen av tabellen. I rollen som spiss har Havertz vært involvert i seks mål på fire kamper.

Mange har ment mye om Havertz. Ingen har kjent ham like godt som Arteta.

Onanas verste hits

Men selv ikke Havertz har vært gjennom like mye som André Onana.

I høst ble keeperen fra Kamerun beskrevet som et bomkjøp til 580 millioner kroner. Skudd smatt gjennom hanskene, utspill gikk rett til motspillere, og i mesterligaen var han skyld i flere av de 15 baklengsmålene som dro United ned til en katastrofal sisteplass i gruppen.

Onana er vanligvis ikke så dårlig. Sesongen før hadde han stått i mål da Inter kom til finalen i samme turnering.

Men få pratet om at Onana var en ny keeper i en ny liga, bak et vaklende forsvar som stadig endret personell på grunn av skader. Noen mente at United burde hente tilbake David de Gea. På YouTube laget folk videoer av Onanas tabber, og selv TV-stasjonen Bein Sports la ut et sammendrag av Onanas verste hits.

TUNG TID: Andre Onana hadde en tøff start på livet som Manchester United-keeper. Her fra en av høstens nedturer, mot Bayern München i mesterligaen. Foto: ANGELIKA WARMUTH / Reuters

Men Onana fikk støtte fra Ten Hag, og har gradvis forsvunnet ut av søkelyset. Nå har den generelle meningen om Onana snudd.

Tallene fra nettsiden FBref viser at Onana har forhindret fire mål mer enn forventet, noe som plasserer ham blant de tre beste skuddstopperne i Premier League.

Onana har også reddet den tredje høyeste andelen av skudd på mål (74,5 %).

Hva har endret seg? Ikke annet enn at Onana har funnet seg til rette. Han sier at han trengte seks eller syv måneder for å spille bra – og å føle seg bra.

Dommen kan vente

Dette kan være en leksjon for oss på utsiden.

Nå som sesongen har vart i åtte måneder, er dette kanskje perioden vi bør vente før vi feller dom over en ny signering.

I denne perioden kan spillerne slå seg til ro. De kan finne et hjem, en skole til barna, og sine egne plasser i troppens sosiale hierarki. Da Liverpools nye ballvinner Wataru Endo slet i høst, minnet trener Jürgen Klopp om at lagets venstreback Andy Robertson knapt spilte for Liverpool det første halvåret etter at han ble signert.

– Vi har hatt mange slike eksempler før, sa Klopp.

Mot Manchester City nå på søndag var Endo en av banens giganter.

STORSPILTE: Liverpools Wataru Endo hadde en glimrende kamp mot Manchester City. Her i duell med Kevin De Bruyne. Foto: Carl Recine / Reuters

Klopp og Arteta har beskyttet sine spillere fra kortsiktigheten som herjer utenfor dørene. Fansen vil vinne i dag. Journalistene skriver for avisen i morgen. Klopp og Arteta må se måneder og år frem i tid.

En del av trenernes jobb er å beholde roen når det stormer som verst.

Så klart slår noen spillere aldri til, samme hvor lenge man venter. Men ofte handler dårlig form om mer enn det som skjer på banen. De siste seks månedene har verken Højlund, Havertz eller Onana blitt mye sterkere, raskere eller bedre teknisk.

Men som mennesker er de mer komfortable.

Alt de trengte, var litt ekstra tid.