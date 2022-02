Helsvart for skytesterke Lægreid – bommet på halvparten av skuddene

– Det er en blytung opplevelse og jeg skulle helst vært foruten, oppsummerer Lægreid til NRK.

Han ble nummer sju på sprinten, og gikk ut 1.02 bak Johannes Thingnes Bø på jaktstarten, men allerede på første liggende ble det tre bom.

– Løpet var egentlig ødelagt etter den første skytinga. Og med to bom på andre og fire på tredje skyting... Da var det egentlig bare å kaste inn håndkleet og se mot stafetten, sier Lægreid.

– Helt uvanlig

Siste stående gjorde at totalen endte på 10 bomskudd av 20 mulige, og en 24.-plass. Hele fire minutter og 33 sekunder bak den franske gullvinneren Quentin Fillon Maillet.

Det står i sterk kontrast til forrige sesong, der Lægreid ble kjent som den mest treffsikre skiskytteren. Han endte med en treffprosent på hele 95 på liggende, og 88 prosent på stående.

– Det er helt uvanlig kost til ham å være. Han fikk en skru-melding etter første liggende, for alle skuddene satt langt til venstre og han måtte skru tre-fire-fem knepp, så han har nok gjort en feilvurdering i vinden, spesielt på liggende i dag. Det er ham selv som er mest skuffa, sier sportssjef Per Arne Botnan til NRK.

Lægreid bekrefter skrumeldingene selv, men synes det var vanskelig å helt forstå.

– Det var mildt sagt tunge forhold.

– Det er litt kjedelig at man får sin verste opplevelse når det gjelder som mest, men man må gjennom det også. Jeg må takle motgang jeg og, og nå må jeg bygge meg tilbake igjen, fastslår Lægreid.

Tror andre ting har tatt tid

NRKs eksperter advarte allerede før sesongen at det ofte er vanskelig å følge opp en drømmedebut som kometen hadde forrige sesong. Da ble han VM-konge og nummer to i verdenscupen sammenlagt.

– Det er ikke enkelt å gjøre en like solid jobb sesongen etter. Det er mange andre ting, som sosiale medier og folk som ønsker å kontakte deg, som tar tid. Kanskje han ikke har gjort en god nok skytejobb, sier NRKs skyteekspert Ola Lunde.

– Det er mange elementer som kan komme inn å forstyrre. Det er veldig vanlig. Det handler hele tiden om å være så perfeksjonistisk i mange ledd, sånn som Bjørndalen var, og det er ikke lett, sier Liv Grete Skjelbreid.

GOD FORM: Sturla Holm Lægreid har vist god langrennsform i OL, men trøblet litt på standplass. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

Lægreid, som derimot hadde en god dag i løypa med sjuende beste langrennstid, mener han har gjort det meste rett.

– Vi har gjort alle grep for å kunne stå her best mulig forberedt, og det er vi også. Skytebiten sitter ikke helt, for meg i hvert fall, og kanskje er det fordi jeg legger litt for mye i det. Jeg ser jo at blir færre muligheter å få løst ut potensialet mitt her nå. Det gjør ikke akkurat at presset blir noe mindre, sier han.

Straffetrening

På tirsdag går skiskytterherrene stafett. Der har hele tiden planen vært at Lægreid går første etappe, etterfulgt av Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Vetle Sjåstad Christiansen som ankermann.

– Det er første gang han virkelig gjør en dårlig jobb på standplass. Han er nok den som er mest motivert til å reise kjerringa og gjøre en god stafett. Vi har en plan A for den stafetten, og skal ikke rokke så mye med den etter ett renn her, forteller sportssjef Botnan.

MÅ JOBBE: Sturla Holm Lægreid ville ikke skylde på forholdene etter helsvart dag. – Det er utendørsidrett, sier han. Foto: Heiko Junge / NTB

Lægreid forteller at skytetrener Siegfried Mazet hadde lovet skytefri for alle som gjorde en god jobb på jaktstarten. Slik blir det ikke.

– Det blir vel straffetrening på meg nå, så jeg får jobbe med stafettskytinga i morgen, forteller han, samtidig som lagkamerat Christiansen avbryter:

– Vi har verdens beste førsteetappeløper. Den tar vi.

– Det er godt jeg har gutta som backer meg, svarer Lægreid.