Med feilfri skyting ble Quentin Fillon Maillet olympisk mester på jaktstarten, men Tarjei Bø sørget for norsk sølv.

Dermed gikk han seg opp én plass fra sprinten med bare ett bomskudd på de fire skytingene.

Bø var nummer tre ut fra siste skyting, men hadde ingen problemer med å ta Eduard Latypov på sisterunden. Russeren ble henvist til bronse.

– Jeg blir eldre og eldre, men akkurat nå blir jeg bedre og bedre også. Jeg er veldig glad. Litt overrasket, i dag var det vanskelige forhold, sier en strålende fornøyd 33-åring til Discovery.

Om den imponerende skytingen, sier han:

– Jeg har aldri hatt sånn ro på skytebanen som jeg har nå. Det blåser hunder og katter der ute, men jeg har sånn ro. Det er deilig. Det er bare å nyte følelsen av at blinkene detter.

SLO TIL IGJEN: Tarjei Bø gikk inn til en ny OL-medalje. Foto: KIM HONG-JI / Reuters

Bronse, sølv og gull

– Jeg hadde bare bestemt meg for å tenke en og en runde og en og en skyting – og oppsummere til slutt. Jeg tror jeg løste taktikken veldig bra, sier Bø til Discovery.

– Nå har vi både gull, sølv og bronse, det er en bra dag, sier landslagssjef Per Arne Botnan, og tar da med Marte Olsbu Røiselands gull og Tiril Eckhoffs bronse på kvinnenes jaktstart i regnskapet.

Etter null individuelle OL-medaljer tidligere i en begivenhetsrik karriere, står altså Tarjei Bø nå med to på rappen. Legg til at han var med og tok gull i blandet stafett, så begynner det å lukte svidd av innsatsen i Beijing.

Slik sikret Tarjei Bø sølvet på siste skyting:

Her skyter Tarjei Bø for sølv på jaktstarten Du trenger javascript for å se video.

Sju runder på lillebror

Johannes Thingnes Bø nummer fem, til tross for hele sju strafferunder – noe vinden må ta en stor del av skylda for.

– Det var veldig kjedelig, for det var så store avstander i dag at til og med et middels løp skulle være nok til å havne på pallen. Men jeg leverer langt under, dessverre, sier han til NRK.

Han fortsetter:

– Jeg synes det var tøft i dag. Det var tøft i sporet og tøft på hver eneste skyting på standplass. Jeg fikk ingenting gratis på hele. Men når jeg ser på skytinga er det bare jeg som har bomma, så jeg er ganske imponert over de andre egentlig.

Snø i løypa, vind på standplass

Etter gullet på sprinten, gikk Johannes Thingnes Bø ut 26 sekunder foran franske Quentin Fillon Maillet og 39 sekunder foran storebror Tarjei.

Som først startende, måtte han også ta jobben som løypesetter på den første runden.

Men sprintvinteren lot seg ikke hindre av tunge forhold. Etter fullt hus på første liggende, økte han ledelsen til 41 sekunder.

EKSTREME FORHOLD: Johannes Thingnes Bø hadde ikke vinden på sin side på OL-jaktstarten. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / Reuters

Så, på den andre liggserien, bommet Johannes Thingnes Bø på de to første skuddene. Til tross for to strafferunder, beholdt han ledelsen – som imidlertid krympet til 12,7 sekunder.

Da han kom inn på første stående, var det i skikkelig ruskevær.

– Nå er det en helt enorm vindkule som kommer her, altså. Nå er det helt vilt her, sa ekspertkommentator Ola Lunde

Det endte med tre bom. Så rakk vinden å roe seg før Fillon Maillet skulle skyte.

– Han har griseflaks, konstaterte Andreas Stabrun Smith om franskmannen.

– Blåser opp orkan

– Her tok forholdene Thingnes Bø. Han ble litt for rastløs. Han fikk løpet ødelagt av en skikkelig vindkule, fortsatte han.

– Det er veldig skuffende for Johannes å få tre runder. Han var veldig uheldig på både liggende og stående skyting, sa Lunde

Johannes Thingnes Bø angrer likevel ikke på at han gjorde som han gjorde.

– Jeg venta lenge nok, synes jeg. Men når jeg går opp i stilling så blåser det opp orkan foran meg. Jeg har litt is i magen, men jeg synes likevel at jeg gjorde et greit forsøk. Men med tre bom sliter du litt når han bak deg skyter fullt, konstaterer han.

– Urettferdig?

– Litt sånn både og. Selvfølgelig litt, men nei ... Jeg får ikke gjort noe med det! Jeg står på start i dag og prøver å gjøre mitt beste løp. Det er flere ting som går ut i dag enn inn. Så var gårsdagen litt motsatt igjen. Men jeg ville jo helst hatt medalje, selvfølgelig

Vetle Sjaastad Christiansen ble nummer 15, mens Sturla Holm Lægreid ble nummer 24. Mannen som har vært kjent som best i verden på standplass, bommet på 10 av de 20 skuddene.