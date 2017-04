– Hvis jeg gjør jobben min kommer han til å score veldig mange mål i år. Det fungerte i går og det skal vi fortsette med, sier Helland til NRK.

I 3-0-seieren over Odd søndag viste Helland og Bendtner frem det som skal være Rosenborgs suksessoppskrift denne sesongen:

Innlegg fra kant til den sterke danske spissen som header i mål.

– Hvis jeg legger gode innlegg tror jeg det blir utrivelig å være forsvarsspiller i år, sier Helland.

– Ikke bekymret

MÅL: Nicklas Bendtner (midten) og Pål André Helland feirer danskens 1-0-scoring mot Odd søndag. Målet kom etter innlegg fra nettopp Helland. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Fra sin høyrekantposisjon blir trønderens viktigste oppgave å legge så perfekte innlegg som mulig til Rosenborgs nye danske.

Det er han komfortabel med - selv om han også vil score selv.

– Det er det som er rollen min som kantspiller, sier Helland og legger til:

– Jeg er ikke bekymret for at jeg ikke skal få scoret mine mål, men hele grunnspillet vårt er jo bygd opp til at spissen skal score og da er det fort jeg som skal være nest sist på ballen. Jeg vet hvor han er, sier Helland.

Men dét var ingen selvfølge da Bendtner kom til Trondheim.

– Vi har forklart han hvor han skal være når det kommer innlegg, sier trønderen om dansken.

– Skal bli bedre

Bortsett fra 1-0-scoringen søndag var Bendtner anonym mye av kampen og RBK-trener Kåre Ingebrigtsen legger ikke skjul på at den danske fotballstjernen ikke er i toppform.

– Vi ser jo at det er en veldig god fotballspiller og vi er veldig fornøyd med Nicklas så langt, men så vet jeg også at både han og vi (laget) blir bedre, sier Ingebrigtsen.

RBK-TRENER: Kåre Ingebrigtsen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Ikke på Lerkendal

Mandag hadde Bendtner restitusjonstrening og var ikke å se på Lerkendal. Der var til gjengjeld journalister fra danske Ekstra Bladet som fortalte at 29-åringen fortsatt er populær i Danmark.

– Alle har en mening om han. Enten liker de han eller så liker de han ikke. Folk har et elsk-hat-forhold til Bendtner, sier den danske journalisten Emil Hansen om spilleren som også er kjent for et kontroversielt liv utenfor banen, med blant annet fyllekjøring og hærverk.

Men søndag viste den tidligere Arsenal-stjernen også glimt av ferdighetene han har på fotballbanen.

Oljen, Skam og Bendtner

– Dere har både oljen og Skam, og nå har dere også Nicklas Bendtner. Vi kan godt forstå at dere er verdens lykkeligste folk, sier Hansen.

Kåre Ingebrigtsen hilser den danske interessen for norsk fotball velkommen.

– Gjennom historien har vel ikke dansk media og befolkning generelt hatt så mye positivt å si om norsk fotball så nå har vi en muligjet til å vise dem at det er flere enn danskene som kan spille fotball, sier RBK-treneren med et smil.

Rosenborgs neste kamp i eliteserien er borte mot Sandefjord til onsdag.