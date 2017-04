Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det skjedde overraskende lite fra Rosenborgs side på Lerkendal før Nicklas Bendtner trådte ut av skyggen. Men da eksploderte det også.

57 minutter var spilt da det endelig skulle løsne, og da Pål André Helland traff perfekt med et innlegg. I boksen ventet den danske storspilleren og Bendtner stanget hjemmelaget i ledelsen i sin egen seriedebut.

– Det var viktig å få målet. En bra måte å starte på, så jeg er glad. For oss var det viktig å vinne kampen, sier Bendtner når han kommer ut til pressen, godt kledd med lue og dress, 40 minutter etter kampslutt.

Tre på 13 minutter

Scoringen snudde alt. For bare to minutter senere satt den igjen for fjorårets seriemester – med litt hjelp av Odds keeper Sondre Rossbach. Hverken han eller Fredrik Semb Bergean klarte å klarere et innlegg fra Mike Jensen og det så ut som om målvakten selv slo inn 2–0.

Tre mål på 13 minutter skulle bli fasiten, for i det 70. minutt viste Milan Jevtovic fotballmagi. Han la ballen nydelig ned og fintet seg innover før han plasserte ballen i krysset.

– Jeg synes synd på lagene som skal til Lerkendal når de virkelig kommer i form, uttalte Eurosport-ekspert Kjetil Rekdal.

Hjemmefansen kunne synge laget av banen og de kåret, kanskje ikke overraskende, deres nye helt Nicklas Bendtner til banens beste.

– Jeg vil gjerne komme til flere sjanser i løpet av en kamp, og jeg kommer til å få mange i fremtiden tror jeg, sier RBK-helten.

PERLE: Milan Jevtovic scoret RBKs tredje mål. Foto: OLE MARTIN WOLD, Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Høyere nivå enn alle andre

For Odd var tapet surt, mye fordi de styrte kampen helt frem til den første scoringen.

– Det var bra frem til Bendtner kom. Han holder et nivå som er høyere enn alle andres. Det lille han gjør i dag er klasse, og vi har ikke spisser i Eliteserien som holder et slikt nivå, sier Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til Eurosport.

Bendtner, som spilte hele kampen, mener han fortsatt har mye å gå på.

– Jeg er ikke 100 prosent der jeg ønsker å være. Det handler om å få kontinuitet, så kommer jeg kanskje dit. Nå skal jeg ta det rolig de neste dagene, forteller 29-åringen.

– Var du nervøs før kampen?

– Nei, ha-ha. Jeg har spilt på førstelag siden jeg var 17 år, så det gikk fint.

Men det som gjorde det spesielt, var at familien satt på tribunen.

– Det var perfekt at de var her. Spesielt min sønn, for det var lenge siden sist, sier Bendtner til NRK.