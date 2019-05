Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er magisk, sa Ada Hegerberg til Viasat medan ho kjempa for å halde tilbake tårene. Ho hadde familien på tribunene. – Ingenting av dette kunne skjedd utan dei, seier ho når ho står der saman med syster Andrine.

– No skal eg nyte dette, seier ho og legg armen rundt Andrine.

Ho seier at det har vor ein vanskeleg sesong.

– Dette er den beste kampen vi har gjort denne sesongen. Du ser frå starten at dette er vår kamp. Alle yter sett ytterste, då er vi best i verda.

Frå det 14. til det 30. minutt i første omgang scora den norske gullball-vinnaren tre gonger. Då stod det 4-0, og både Hegerberg og Lyon tok foten av gasspedalen. Barcelona fekk si redusering heilt mot slutten.

Sjølvsagt blei Hegerberg kåra til den beste på bana i UEFAs offisielle kåring.

– Det er ein utruleg sterk prestasjon, seier Ingvild Stenslagd til NRK. Stensland spela sjølv for Lyon frå 2009 til 2011.

– Ho har vist i heile sin karriere at ho har ein enorm vinnarmentalitet. Ho har ei enorm ro inne i boksen, og det er ikkje tilfeldig at ho scorar tre mål i dag. Eg er ikkje overraska, seier Stensland.

– Men eg trur likevel at Ada set dette svært høgt, i tillegg til at ho og laget vinn meisterligaen for fjerde år.

– Det er ufatteleg sterkt at Ada presterer så jamnt på dette nivået over så lang tid. Ho er trass alt berre 23 år, og kan halde dette nivået i mange år enno.

Blir sakna i VM

Foto: Lisi Niesner / Reuters

Hegerberg herja vilt i første omgang. Det fekk sosiale medium både i Norge og i utlandet til å påpeike kor trist det er at ein slik spelar ikkje blir å sjå under VM i Frankrike i sommar.

– Det er viktig å vere nøye med kven ein har rundt seg, seier Hegerberg til Viasat.

– Det ser ut som om Ada er tapt for landslaget på kort sikt. Men eg håpar ho kjem tilbake etter kvart. Vi må respektere hennar avgjerd, men Norge treng ein klassespiss, seier Stensland.

Tonen var sett, og Lyon hadde allereie leiing og grep om kampen då gullballvinnar Hegerberg slo til med sine første meisterligamål på over eit halvt år.

14. minutt: Shanice van der Sanden legg presist inn, der Hegerberg dempar elegant før ho scorar.

19. minutt: Amel Majri legg hardt inn langs bakken, og Hegerberg styrer den elegant i hjørnet.

30. minutt: Hegerberg spelar vegg med Lucy Bronze, får ballen igjen og nettar lett.

Det var Hegerbergs første mål i meisterligaen sidan 9-0-kampen mot Ajax 31. oktober.

Barcelona vart mange nummer for små i denne kampen. Det er venta at Caroline Graham Hansen blir presentert som ny Barcelona-spelar ein av dei nærmaste dagane. Ho var med på å tape 4-1 for Lyon i meisterligafinalen i fjor.

– Lyon har bygd ein enorm vinnarkultur

Ingvild Stensland er også imponert over klubben Lyon.

– Det er ein klubb med ein president som har sett kvinnene like høgt som mennene. Han har vore ein pioner i internasjonal og fransk fotball. Dei har dominert i Europa i mange år, seier Stensland. Ho var sjølv med å tape finalen mot Turbine Potsdam på straffer i 2010.

– No har dei bygd opp ein enorm vinnarkultur. Du skal vere god om du skal slå Lyon no.

Ein gong tidlegare har ein spelar scora tre mål i ein meisterligafinale for kvinner. Inka Grings gjorde det for Duisburg i andre omgang av første finalekamp i 2009. Men då gjekk finalen over to kampar.

Arrangørane hadde sett billettprisane til behagelege to og tre euro, og finalen på Ferencevaros' bane i Budapest var fullsatt med 22.000 tilskodarar.

PS: Ein mannleg spelar har makta å lage hattrick i første omgang i ein europeisk meisterfinale. Ferenc Puskas gjorde det i 1960 då Real Madrid slo Eintracht Frankfurt 7-3. Puskas kom frå dagens finaleby Budapest.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.