Rekordjagende Hegerberg tangerte scoringsrekorden i mesterligaen

Frisk endte uten poeng i CHL

Frisk Asker tapte onsdag 3-7 mot finske Tappara og ryker ut av gruppespillet i Champions Hockey League med null poeng fra seks kamper. Det er aller første gang at et norsk lag ikke tar et eneste poeng i løpet av CHL-gruppespillet. Tidligere har Vålerenga (2014) og Stavanger (2017) tatt ett poeng, ifølge Budstikka.