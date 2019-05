Hegerberg-tall vekker oppsikt: – Jeg tar av meg hatten

Onsdag vant Hegerberg og Lyon den franske cupfinalen for åttende gang da laget slo Lille 3-1.

Dermed kunne den norske spissen innkassere sin 12. tittel i Lyon, og fortsatt gjenstår mesterligafinalen mot Barcelona.

Tidligere landslagsspiller, Ingvild Stensland, spilte for Lyon fra 2009 til 2011 og er svært imponert over Hegerbergs prestasjoner på det franske laget.

– Jeg tar av meg hatten. Det er en vanvittig sterk prestasjon, sier hun til NRK.

– Hun spiller på verdens beste klubblag, der presset om å levere og å vinne titler er enormt. Det krever mental styrke. Men hun leverer varene hvert år, forteller Stensland.

IMPONERT: Tidligere Lyon-spiller Ingvild Stensland. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Sier mye om Hegerberg

Sist helg ble Lyon fransk seriemester for 13. år på rad, og 18. mai skal klubben prøve å vinne mesterligaen for fjerde gang på rad. Ada Hegerberg og Lyon ble klar for mesterligafinale etter 1-1 mot Chelsea.

Hvis favorittene innfrir, vil Lyon og Ada Hegerberg ta sin tredje «The Treble» på fire sesonger. Det er en prestasjon som ingen norske fotballspillere kan vise til. Det er heller ikke hverdagskost for spillere utenfor Norges grenser.

– Om de vinner mesterligafinalen, er det ikke mange andre spillere i verden som kan vise til noe lignende, understreker Stensland.

– Det sier mye om Hegerberg og det sier mye om Lyon.

I fjor ble ambisjonen om trippeltriumf veltet av erkerival Paris Saint-Germain, som slo Lyon i cupfinalen.

Ble historisk

NRKs ekspert Morten Morisbak Skjønsberg påpeker at Hegerberg også har fått internasjonal anerkjennelse som fotballspiller de siste årene,

– Hun har jo også vunnet noen utmerkelser på egen hånd, sier NRKs ekspert Morten Morisbak Skjønsberg, og sikter blant annet til at den norske spilleren ble historisk da hun ble første kvinne til å vinne «Gullballen» i 2018.

– Det er veldig imponerende. Det er en rekord som veldig få spillere kan vise til. Hun har hatt noen gode år, kommenterer han.

Ada Hegerberg har vært Lyon-spiller siden 2014, men Stensland ser ikke for seg at vil skifte klubb med det første.

– Det kommer etter hvert gode lag som Wolfsburg, Chelsea og Barcelona. Men jeg ser ikke noen andre alternativer enn Lyon, så lenge hun trives. Lyon må fortsatt kjempe for titlene sine, og er ikke mette, sier hun.

