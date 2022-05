Mesterligafinalen i dag byr på flere dueller. Det er Lyon vs. Barcelona.

Det er Ada Hegerberg vs. Caroline Graham Hansen.

Det er de gamle mesterne vs. de nye.

Og det er en omkamp Barça har ventet lenge på.

KLAR: Her er Ingrid Syrstad Engen i aksjon under Barcelonas trening dagen før dagen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

I Budapest i 2019 knuste Lyon spanjolene 4–1, med hat trick fra Hegerberg. Få tror Lyon vil vinne med så mye igjen. De siste tre årene har nemlig kvinnefotballen endret seg stort.

Det som skjer på herresiden, er i ferd med å gjenta seg på kvinnesiden.

Total dominans

Og det er dårlige nyheter for Lyon. Spoler man tilbake til 2020, satt de franske jentene på tronen. De hadde vunnet 14 ligatitler og fem mesterligaer på rappen.

Hegerberg var mesterligaens toppscorer og ubestridte dronning. I 2018 hadde hun vunnet Gullballen som verdens beste spiller.

Selv ikke på herresiden har et lag dominert europeisk fotball så totalt.

GJEVT: Eugenie Le Sommer løfter mesterligatrofeet i 2020. Lyon vant 3-1 mot Wolfsburg. Foto: Clive Brunskill / AP

Lyons herrelag, som ikke har vunnet ligaen siden 2008, ble satt i skyggen. I en tegneserie i den franske avisen L’Équipe i 2017 gjør spissen Alexandre Lacazette sin medisinske test for sin nye klubb, Arsenal. Doktoren spør hvilken klubb han kommer fra.

– Lyon, sier Lacazette.

Doktoren sperrer øynene opp.

– Jeg visste ikke at de hadde et herrelag, sier han.

Lyons damelag var best fordi klubbens president, Jean-Michel Aulas, prioriterte dem like høyt som herrelaget. Satsingen startet i 2004, og snart hadde de det største budsjettet i Europa. Fasilitetene var strålende. Stjernene ville dit.

Men nå har de aller største klubbene i Europa begynt å investere i kvinnefotball.

Den nye dronningen

I Europa er det 10-12 superklubber med global popularitet som feier resten av banen. I Frankrike er kun Paris Saint-Germain med i denne gruppen, fordi de eies av oljestaten Qatar.

Resten har ikke råd, fordi TV-pengene og sponsoravtalene der er mindre verdt enn i England, Spania og Tyskland.

Nå som superklubbene pøser penger inn på damesiden, har Lyon fått en enorm utfordring.

Rivaliseringen med Barça er et godt eksempel. Da Barça tapte mot Lyon i 2019, kunne de hengt med hodene. I stedet satset de enda hardere: De trente mer, brukte mer penger og satte høyere krav.

Nå går Barça mot en perfekt sesong. De har vunnet 30 av 30 kamper i ligaen. De har løftet ligacupen og er i semifinalen i cupen. De er regjerende europeiske mestere, da de smadret Chelsea 4–0 i finalen i fjor.

Gullballen tilhører kapteinen, Alexia Putellas, som kalles La Reina – «Dronningen».

Barça har vippet Lyon ned fra tronen, og de har gjort det med stil.

JUBEL: Alexis Putellas feirer med lagvenninnene etter seieren i kvartfinalen mot Real Madrid. Foto: ALBERT GEA / Reuters

Stjerner til Spania

Hva har skjedd med Lyon? De hadde en sesong hvor Hegerberg var skadet, og hvor PSG slo dem i ligaen og mesterligaen. Lyon var ikke akkurat svake: De vant 20 av 22 ligakamper.

Men PSG tok ett poeng mer. I mesterligaen slo de Lyon på bortemål.

Nå cruiser Lyon mot ligatittelen og er tilbake i finalen. Man har merket litt irritasjon over hvor mye hyllest Barça har fått, selv om de kun har én mesterligatittel og Lyon totalt har syv.

– Det fantes kvinnefotball før Barcelona, og den ble spilt her i flere år, sa Hegerberg til L’Équipe i april.

Men er Lyon fortsatt best? I denne finalen er Barça favoritter. Aulas har sagt at de har et større budsjett enn Lyon. Faktisk innrømmet han nylig at Lyon har gått glipp av to-tre stjerner de siste årene.

Disse spillerne dro heller til Barcelona.

Den nye Clásico

Dette er en ny posisjon for Lyon. Om de ikke lenger får tak i de aller beste spillerne, kan det bli tøft å opprettholde dominansen.

Og det er ikke bare finansene som gjør Barça så attraktive.

SKEPTISK: Lyons president Jean-Michel Aulas frykter et tronskifte. Foto: OLI SCARFF / AFP

Selve navnet veier tungt. All historikken, prestisjen og statusen Barça har bygget opp på herresiden, gjelder også på kvinnesiden. Drakten er den samme. Fanbasen er den samme. Damene, som herrene, vil spille for superklubbene.

Barça har klart å gjenskape mye av prestisjen på kvinnesiden. Lenge fantes ikke den berømte rivaliseringen mellom dem og Real Madrid, fordi sistnevnte ikke hadde et damelag.

Men i mars spilte de to El Clásico foran 91 553 tilskuere på Camp Nou, Barças hjemmebane og det største stadionet i Europa. Det var en fest, en historisk anledning: Aldri før hadde så mange sett en kamp mellom to damelag.

STEMNING: Supportere holder oppe blitslys fra telefonen i kampen mellom Real Madrid og Barcelona. Hele 91.553 tilskuere var til stede. Få uker seinere slo de sin egen rekord. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Tre uker senere spilte Barça foran 91 648 personer, denne gangen mot Wolfsburg.

Hvem vil vel ikke spille for Barça nå? Hvordan kan en spiller si nei til noe slikt?

«Ukjente» topplag

Det samme har skjedd i andre ligaer: De store klubbene på herresiden har dannet kvinnelag som har utkonkurrert de gamle storlagene.

Både Real Madrid, Manchester United og Juventus var sene med å skaffe seg damelag, men har blitt gode nesten umiddelbart. Siden Juventus stablet sitt lag på beina i 2017, har de vunnet fem av fem ligatitler i Italia.

Lag fra klubber uten etablerte herrelag har slitt. I 2019 hadde toppdivisjonen i Italia lag som Mozzanica, Florentia, Tavagnacco, Orobica og Firmauto Valpolicella. I dag har divisjonen kun én klubb som ikke er kjent på herresiden: Pomigliano.

I England er de fem beste kvinnelagene de samme som har størst budsjetter på herresiden: Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United og Tottenham.

Som oftest er det de med mest penger som er best.

Pengene i England

Også i mesterligaen ser man trenden. Mellom 2002 og 2010 ble finalen nådd av lag som Umeå (Sverige), FCR 2001 Duisburg og Turbine Potsdam (Tyskland). Nå som alle investerer, har det blitt umulig for disse lagene å henge med.

Duisburg gikk konkurs i 2013. Året etter ble de innlemmet under en annen klubb, MSV Duisburg, som rykket ned fra toppserien i fjor (men er på vei opp i år).

Umeå spilte flere sesonger i svensk andredivisjon, før de rykket opp i år.

Turbine Potsdam har klart seg bedre, men har ingen sjanse til å følge gigantene Wolfsburg og Bayern München, landets to beste lag i snart ett tiår nå. Dagen da Turbine ble europeiske mestere i 2005, virker som en evighet siden.

Den gangen ble finalen spilt over to kamper, sett av totalt 10 000 tilskuere. Turneringen hadde til og med et annet navn: «UEFA Women’s Cup».

STARTEN: Turbine Potsdam poserer med seiersskiltet etter å ha vunnet 3-1 mot Djurgarden/Aelvsjoe i mesterligafinalen i 2005. Foto: MICHAEL URBAN / AFP

I dag gjenspeiler selv TV-pengene og sponsoravtalene herresiden. Premier League er verdens rikeste liga. Damenes versjon fikk i fjor en sponsoravtale verdt hele 30 millioner pund.

Samme år sa BBC og Sky Sports at de kom til å betale rundt åtte millioner pund per sesong for å vise kampene på britisk TV.

Dette er de finansielle musklene de franske lagene vil kjempe mot de neste årene. I fem år var Lyon på toppen.

Nå er konkurransen hardere enn noen gang.