Hegerberg ble hyllet i Lyon: – Mektig følelse

– Det var så sinnssykt stort, forteller Hegerberg til NRK etter hyllesten.

Med gullballen i hendene gikk Hegerberg ut på banen til stående applaus, og taktfast sang med Hegerbergs navn.

23-åringen forteller at det var spesielt å komme tilbake på hjemmebane, og få en slik hyllest.

– Å bli hyllet av egne supportere på hjemmebane på den måten. Mektig følelse. Endelig ble Ballon d'Or med hjem, forteller Hegerberg.

Seansen pågikk i over ett minutt, og i videoen NRK har fått av Hegerberg kan man høre en elektrisk stemning på Parc Olympique lyonnais, som rommer like under 60 000 tilskuere.

– Svever på en sky

Det var før Lyons herrer skulle spille seriekamp mot Rennes at Ada Stolsmo Hegerberg fikk hyllesten. Klubben hadde arrangert en hyllest for Hegerberg, som på mandag ble tidenes første kvinne som vant gullballen.

– Det kjennes mektig. Det er vanskelig å finne ord. Jeg svever på en sky, sa Hegerberg til NRK etter utdelinga av Gullballen mandag kveld.

Den historiske prisen var ikke uten kontroverser. Mange reagerte etter at Hegerberg ble bedt om å «twerke» av den franske DJ-en Martin Solveig under Gullballen-utdelingen.

Hegerberg har rent inn mål siden hun ankom Lyon i 2014. Fjorårets sesong, som ga henne prisen som verdens beste fotballspiller, endte med 53 mål. Hele 15 av dem kom i mesterligaen, hvilket var en rekord.

Med Hegerberg i spissen vant Lyon både mesterligaen og den hjemlige ligaen forrige sesong. I cupen ble det tap i finalen, mot søster Andrine Hegerbergs PSG.