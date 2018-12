Seerne raste etter «twerke»-stunt mot Hegerberg

Hegerberg, som mandag ble første kvinne til å vinne Gullballen, nektet imidlertid å gjøre som DJ-en ba om.

Twerking er en dansestil der det ristes på rumpen, og mange mener forespørselen var totalt malplassert under en sånn begivenhet.

Hegerberg hylles imidlertid for sin reaksjon.

– Dette er den dritten som kvinnelige utøvere må finne seg i hver dag over hele verden, skriver journalist Grant Wahl.

– Det er ikke OK

Journalisten Leah Harding reagerer også svært skarpt på det som skjedde under tildelingen.

– Norges Ada Stolsmo Hegerberg er den første kvinnen til å vinne en #BallonDor siden 1956. En stor prestasjon for kvinner og idretten. Og for å feire, spurte DJ-en henne om å twerke. Det er ikke OK. Noensinne. To trinn fremover. Flere skritt tilbake, skriver hun.

Hegerberg sier til TV 2 at DJ-en har beklaget spørsmålet i ettertid.

– Han var veldig lei seg, for han tror at folk har tatt feil. Men jeg endte opp med en vals og vant Ballon d'Or, så jeg har ikke tenkt noe særlig mer på det, sier hun.

Beklager det som skjedde

DJ-en har også lagt ut en beklagelse på sin Twitter-profil.

– Min mest oppriktige unnskyldning til de jeg kanskje har støtt. Mitt poeng var: Jeg inviterer ikke damer til å twerke, men å danse til en Sinatra-sang, skriver Martin Solveig.

NRK møtte 23-åringens støttespillere like etter den historiske utdelingen.

– Hva skal man si. Det har vært en lang dag for henne. Det har vært mye trykk på henne. Og så leverer hun den talen som hun gjør. Den er dritbra. Hun er så stor den jenta der. Jeg har en klump i halsen. En stor, stor spiller og en stor person, sier søster Andrine Hegerberg.

