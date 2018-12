Ada Hegerberg: – Ein siger for kvinnefotballen i kveld

– Det kjennest mektig. Det er vanskeleg å finne ord. Eg svevar på ei sky, sa Ada Hegerberg til NRK etter utdelinga av Gullballen måndag kveld.

– Det har vore ein fantastisk kveld og utruleg god reklame for kvinnefotballen, seier ho.

Hegerberg blei den første kvinna som fekk den elles så tradisjonsrike prisen. – Det er noko for seg sjølv å bli den første i historia.

Likestillingsdebatten i fotballen steig til nye høgder etter «twerke-episoden» under utdelinga. Ada Hegerberg sjølv seier at likestillingsarbeidet innan fotballen har mykje arbeid framfor seg.

– Fotballen har ein lang veg å gå

– I denne kåringa her har vi blitt like, men elles har vi ein lang veg å gå. Avstanden kjem alltid til å vere stor, men det handlar om å minske dei små skilnadene kvar dag. Fotball er den største idretten i verda for både jenter og gutar, seier ho.

Og legg til:

– Det er ikkje berre i fotballen det er spørsmål om likestilling. Det gjeld så mange andre omdråde i samfunnet også. Det handlar om å ha folk i høge posisjonar som tar eit val om å ønskje å støtte kvinna og å styrke kvinnenes posisjon. Det gjeld både i fotball og i samfunnet elles.

– Det har France Fotball gjort i kveld, og det har eg takka dei for. Det har vore ein siger for kvinnefotballen i kveld, seier den ferske gullball-vinnaren.

Veit det kjem utfordringar

23-åringen har vunne det som er verdt å vinne allereie. Blir ho aldri mett? Det svarer ho ikkje direkte nei på.

– Det er eit godt spørsmål som eg har tenkt ein heil del på. Eg har vore gjennom ein periode i haust der eg har tenkt mykje gjennom det som har skjedd og korleis planene vidare blir, seier Hegerberg.

Tankane i haust har kome som ein konsekvens av at ho hadde ein eventyrleg sesong i fjor. Det har gitt utfordringar framfor sesongen som no er i gang.

Ho innser at det kjem utfordringar, med sesongar der ho scorar mindre enn no.

– Å legge seg på 54 mål per sesong er enormt. Å ikkje få like mange mål framover er noko eg må takle, og vekse på. Det er der eg er i dag – å jobbe med detaljar og bli betre kvar dag. Eg veit det kjem til å losne så lenge eg jobbar hardt.

– Eg har greidd å halde fram med å score mål. Og eg har klart å jobbe litt ekstra når det kanskje har vore litt vanskelegare, seier ho, og takkar varmt apparatet ho har rundt seg i Lyon.