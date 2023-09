Lises første nederlag

Hege Riise hadde aldri en mulighet til å lykkes i rollen. Til det var motkreftene for sterke allerede før hun ble ansatt. Evalueringen blant spillerne etter fjorårets pinlige EM-farvel skal ha gitt klare signaler i retning av at spillerne ønsket en kandidat utenfra NFF-systemet. Slik ble det ikke.

Hege Riise var ikke bare en åpenbar kandidat. Hun var den åpenbare Kronprinsessen. Etter å ha flere vesentlige trenerjobber, inkludert å være vikarsjef for Storbritannia under OL i Tokyo i 2021, var det overtydelig at trenerstillingen for Norges J19-landslag kun var en rolle som kronpretendent.

Landslagssjef Hege Riise får ikke fortsette som landslagstrener for kvinnene. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Men også fra De britiske øyer var signalene at Riise ikke var noen markant personlighet i rollen som landslagssjef.

Likevel fikk aldri spillerne viljen sin.

Hege Riise ble landslagssjef etter svenske Martin Sjögren.

Fakta om Hege Riise Ekspander/minimer faktaboks Dette er fotballtreneren Hege Riise: * Alder: 54 år (født: 18. juli 1969) * Landslagsjobber kvinner: Norge U23, USA (assistent), England (midlertidig hovedtrener), Storbritannia (i Tokyo-OL), Norge J19, Norge A-lag * Klubber som trener: Team Strømmen, LSK Kvinner * Klubber som spiller: Team Strømmen (to perioder), Setskog/Høland (to perioder), Nikko Tokyo (Japan), Asker, Carolina Courage (USA) * 188 A-landskamper, 58 mål * Meritter som spiller: * OL (gull 2000, bronse 1996) * VM (gull 1995, sølv 1991, 4.-plass 1999) * EM (gull 1993, sølv 1991) * Norsk cup (gull 1992 og 2000 med Setskog/Høland og Asker) * Serie- og cupmester med Carolina Courage (USA) i 2002 * Meritter som trener: * Dobbeltmester (serie og cup) med LSK Kvinner (2016, 2018, 2019 og 2020), seriemester (2017). * Aktuell: Fratrer som landslagssjef for Norge. (NTB)

Tydelig signal

Men det var et valg fra en mer og mer upopulær svenske, ikke til Hege Riise. Men for Lise Klaveness var det et tydelig signal overfor de av landslagsspillerne som var uenige.

Makten lå hos presidenten og styret, ikke blant mer eller mindre blaserte spillere. Slik bør det også være. Men her kunne det aldri bli en lykkelig løsning.

Derfor er dette er et gedigent prestisjenederlag for Lise Klaveness, men ikke noe som kommer til å henge ved hennes virke videre.

Handlingskraften Klaveness nå viser ved å ta et så umiddelbart og drastisk grep er i stedet egnet til å styrke hennes allerede sterke posisjon ytterligere.

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Klaveness tok et valg, og sto ved det. Problemet var at valget helt åpenbart var feil. Hege Riise hadde sannsynligvis startet på sin oppsigelsestid allerede da hun erstattet Caroline Graham Hansen med Ada Hegerberg i det såkalte kapteinsteamet. Tross åpenbare meningskonflikter mellom nasjonens to største stjerner, var ingen av dem etter sigende fornøyd med beslutningen.

«Realitetsorientering», kaller Klaveness selv det de nå gjør.

Norge slaktes etter sjokktap I VMs første kamp mot New Zealand i gruppespillet, gikk Norge på et overraskende 0-1 tap. Etter kampen beskrev NRK-eksperten at laget fremsto som paralyserte og livredde ut. Foto: NTB

Gikk på nytt målløse av banen i VM Norge fant ikke veien til nettmaskene mot Sveits i den andre gruppespillskampen og dette var den fjerde mesterskapskampen på rad uten norsk scoring. Nå måtte Norge vinne den siste gruppespillskampen mot Filippinene.

Sterk Riise-misnøye i VM-troppen NRK avslører misnøye mot Hege Riise i VM-troppen. Flere av de norske spillerne skal ha vært svært kritiske til den manglende kampledelsen, utydelige beskjeder, at det er for stille i garderoben og at det var for få konkrete tiltak og tilbakemeldinger. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Vant første kampen i VM Norge vant 6-0 mot Filippinene dagen etter at NRK erfarte misnøye mot Riise.

Norge ryker ut av VM Hege Riise la om formasjonen før den avgjørende åttedelsfinalen mot Japan. Norge tapte 1-3 og igjen ble Riise møtt med kritikk. NRK-ekspert Kristoffer Løkberg savnet blant annet tidligere offensive grep og beskrev tapet som uforståelig.

Varsler VM-evaluering Fotballpresident Lise Klaveness sier til TV 2 at landslaget er i gang med VM-evalueringen. Dette skulle bestå av et spørreskjema til alle spillerne og flere én til én samtaler med nøkkelspillere.

Presentasjon av VM-evalueringen utsettes Norges Fotballforbund varsler at pressekonferansen i forbindelse med VM-evalueringen utsettes, dette skjer ni timer etter at de opprinnelig kalte inn til pressekonferansen. Begrunnelsen var blant annet at forbundet trengte mer tid.

Ferdig som landslagssjef Norges Fotballforbund bekrefter at Hege Riise er ferdig som norsk landslagssjef. – Gjennom dette evalueringsarbeidet og i samtaler med Hege Riise ser vi at vi har ulike syn på rollen som landslagssjef for dette laget i det videre arbeidet, sier fotballpresident Lise Klaveness i en pressemelding. Vis mer

Nedtur

Realiteten er at VM ble enda en nedtur for Norge. 9.-plassen isolert sett er ingen krise. Men det totale inntrykket av innsatsen og det spillemessige var ikke underholdende.

Norge har et par av verdens beste spillere, men klarer ikke konkurrere med de beste, heller ikke på kvinnesiden.

Og misnøyen var så åpenbar at den, på ganske oppsiktsvekkende vis, kom til overflaten allerede etter første kamp, der Norge ganske oppsiktsvekkende tapte for New Zealand.

Landslagssjef Hege Riise her sammen med Lyon-stjernen Ada Hegerberg under VM. Foto: Lise Åserud / NTB

New Zealand hadde aldri vunnet en VM-kamp før dette. Og har heller ikke gjort det i ettertid.

Det er lett å spekulere i overdreven spillermakt her- men den virkelige realitetsorienteringen her er at Norge risikerte at flere av de viktigste spillerne ville vurdert sin landslagsfremtid hvis ikke Riise hadde blitt sparket. Uansett om Lise Klaveness snakker om en «helhet».

Og alle fikk svaret på hvorfor offentliggjøringen av VM-evalueringen ble utsatt to ganger. I mellomtiden kom spekulasjonene om misnøye i spillergruppen – særlig overfor assistenttrener Monica Knudsen. Heller ikke her klaret Hege Riise å fremstå som den virkelige lederen.

Det er et behov for «en tydeligere lederprofil for landslaget», sa Lise Klaveness på pressekonferansen etter offentliggjøringen av NFFs beslutning denne fredagen.

Hvem dette er, vil det ble spekulert i.

Flere kandidater

Svenske Pia Sundhage mislyktes med Brasil i sommerens VM- men er en personlighet i nærheten av det man beskriver. Det er selvsagt flere.

Det som er åpenbart, er at man vil ta med spillergruppen i prosessen på en annen måte enn da Riise ble ansatt. Og denne gang er det nok fornuftig.

Pia Sundhage er nå ferdig som landslagstrener i Brasil. Foto: PATRICK HAMILTON / AFP

Kanskje er Hege Riise tidenes norske fotballspiller blant kvinnene. Hun er en så merittert idrettspersonlighet at hun, til stående applaus, mottok Hedersprisen på Idrettsgallaen så tidlig som i 2014.

Året før Gerhard Heiberg mottok samme pris, bare for å sette det i perspektiv.

Ni år senere har Hege Riise blitt noe de kaller «fagsjef» i Norges Fotballforbund. Denne gang er det ingen som klapper.