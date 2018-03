Beste norske på 19. plass

Marte Olsbu ble beste norske på 19. plass under jaktstarten i Holmenkollen, 1.35 minutter bak vinneren. Ingrid Landmark Tandrevold ble nest beste norske på 23. plass. De norske startet for langt bak til å kunne prege rennet. – Å skyte 18 treff etter en dårlig start tidligere her i Holmenkollen, er jeg fornøyd med. Jeg reiser herfra med en god følelse nå, sier Olsbu. Darja Domratsjeva gikk fra Anastasia Kuzmina inn mot siste runden på stadion og vant.