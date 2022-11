Ingen løsning for Vikingskipet – kan bli slutt på islegging etter EM

Kulturdepartementet vil ikke gi strømstøtte til Hamar kommune for drift av Vikingskipet i vinter. Da er det usikkert hvor lenge kommunen kan klare å betale strømregninga.

– Vi må få løst dette, hvis ikke blir det ikke noe is etter hvert. Kommer det ikke noe statlig støtte får vi kjøre til kassa er tom. Slik er det, sier ordfører Einar Busterud til Hamar Arbeiderblad.

En dag med full aktivitet i hallen tilsvarer strømforbruket til en husholdning i et helt år.

VM kan ryke: – Vil smerte

Det haster med å finne en løsning.

– Det er jo dramatisk. Vi er livredde for at vi skal ødelegge noe som vi har bygget opp over lang, lang tid. Vikingskipet er et ikon i norsk idrettshistorie, sier skøytepresident Mona Adolfsen.

Styreleder i HOA, Randi B. Sætershagen sier at det blir EM i januar. Det har de forpliktet seg til.

Men deretter kan de bli nødt til å la isen smelte.

Det vil ikke bare gå ut over kommende mesterskap, men barn og unge som bruker skøyteanlegget, og alle på Østlandet som satser på skøyter som sin idrett.

BEKYMRET: Styreleder i HOA, Randi B. Sætershagen er bekymret for tilbudet til barn og unge dersom de må slutte å legge is i Vikingskipet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Norge er også tildelt VM i 2025, og innen 1. desember må Norges Skøyteforbund vite om de kan ta på seg arrangementet. Med VM følger også en forpliktelse om å arrangere World Cup i sesongene 23/24, 25/26 og 26/27.

Det er ingen andre steder i Norge enn i Vikingskipet dette kan arrangeres.

– Det vil smerte dypt og inderlig, om vi skal gå til vårt internasjonale forbund og si at det kan vi ikke avholde. Vi er forventet fra det internasjonale forbundet å kunne stille opp på det, sier skøytepresident Adolfsen.

MÅ LØSES: Skøytepresident Mona Adolfsen sier Vikingskipet er helt avgjørende for skøytesporten i Norge. Foto: Jane Rasmussen, NRK

– Henger ikke på greip

Skøyteforbundet og Hamar kommune la fram problemet for Kulturdepartementet i oktober. De avslo å hjelpe, og har sendt saken videre til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Hamar kommune vurderer nå om hallen må brukes til noe annet enn skøyter, noe som krever langt mindre strøm, for eksempel fotballhall.

Idrettspresident Berit Kjøll mener det vil være galskap.

– Jeg vil på det sterkeste oppfordre partene til å komme sammen og finne en løsning. Dette handler om barn og unge, rekruttering og internasjonale mesterskap som vi har seriøst påtatt oss å skulle arrangere.

Det å plutselig skulle stenge igjen døren for det på grunn av høye strømpriser, tenker jeg vi ikke kan gjøre, sier Kjøll.

NEI: Vi kan slett ikke stenge dørene på grunn av høye strømpriser, sier Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen

Hun peker på at regjeringen i Hurdalsplattformen sier at man skal jobbe for å få store arrangementer til Norge.

– Dette henger jo ikke på greip. Nå har vi vært så heldige og fått det. Og da må vi jo ta det ansvaret på oss.

Landets dyreste i drift

Det er Hamar kommune som eier Vikingskipet. Men det er et nasjonalanlegg og kommunen mener flere nå må være med å dra lasset.

– Hamar kommune kan ikke bruke 20 millioner kroner på is i Vikingskipet. Det er et anlegg som blir brukt av hele landet. Og det er landets desidert dyreste anlegg i drift når det gjelder energi.

UMULIG: Ordfører i Hamar, Einar Busterud (BBL) sier det er umulig for Hamar kommune å ta regninga alene med dagens strømpriser. Foto: Knut Røsrud / NRK

Ordfører Einar Busterud mener saken kan løses enten ved at Vikingskipet får samme strømstøtte som idrettsklubber får til sine anlegg, eller ved at Staten spytter inn penger.

Kommunen vil ikke forlenge nasjonalanleggsavtalen før de vet hvordan rammebetingelsene blir videre.

– Jeg er redd for den langsiktige bruken av Vikingskipet som skøytearena, sier Busterud.