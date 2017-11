Den norske treneren var høyt oppe etter den fantastiske 5-1-seieren over Irland i VM-omspillet tirsdag.

– Det er helt fantastisk. Vi misset jo i 2005 med Norge, og det var hardt, sier han og minnes Norges mislykkede forsøk på å ta seg til VM etter omspillskampene mot Tsjekkia.

Etter to 0-1-tap mot tsjekkerne brast VM-drømmen for Norge og Hareide.

– Vi hadde en stor motstander i Tsjekkia, forklarer han til dansk TV 2.

Det danske fotballforbundet valgte likevel å satse på en nordmann uten erfaring fra VM-sluttspill og ansatte Åge Hareide som ny landslagssjef i 2015.

– Da jeg overtok det danske landslaget var kravspesifikasjonen skrevet i pannen på meg av danske journalister. Vi måtte til VM, ellers ville det blitt et helvete for oss. Det er sånn det er. Du lever bare på resultat, ingenting annet, forteller Hareide.

HYLLES: Christian Eriksen mottar gratulasjoner av fansen. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters

– Det er bare fantastisk

12 år etter tapene mot Tsjekkia med det norske landslaget, kan han omsider juble for en sluttspillplass, riktignok som sjef for et annet landslag.

– Det har alltid vært så merkelig med meg... når jeg mister et mesterskap eller en pokalfinale eller en Champions League-finale, så har jeg kommet tilbake etter. Og det er bare fantastisk, sier Hareide.

– Hva betyr det for deg å endelig nå et sluttspill?

– Det er jo stort, selvfølgelig. Det er stort for spillerne, meg og Danmark.

– Avhengig av en sånn type

Tirsdagens store spiller ble Christian Eriksen, som med tre scoringer var sterkt delaktig i danskenes seier.

Eriksen debuterte for A-landslaget i 2010. Mellom 2011 og 2015 scoret han seks ganger. Siden Hareide tok over i mars 2016 har 25-åringen scoret 15 mål på 10 kamper.

– «The sky is the limit» for Christian, Han er en viktig person for oss nå og jeg tror at alle lag som kommer til VM, og som vinner kamper, er avhengig av en sånn type spiller som han. Han er en god fotballspiller og en fantastisk avslutter. Jeg er blitt mer og mer glad i ham.

Hvem danskene møter i mesterskapet blir trukket i Moskva 1. desember. Uansett motstander, Hareide lover at det danske laget drar til Russland med ambisjoner.

– Men nå må vi la alle inntrykk synke. Vi har mange treningskamper vi skal spille før vi skal spille og ting forandrer seg fort i fotball.

Les også: Bendtner gir seg selv feire-nekt etter VM-bragden