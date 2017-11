Bendtner gir seg selv feire-nekt etter VM-bragden

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det blir ingen feiring på meg. Jeg skal huske hvor gøy dette var, og de andre får feire, men jeg skal fly hjem i morgen tidlig. Det blir jo en fest å fly hjem med de andre også, sier Nicklas Bendtner i et intervju vist på MAX.

For søndag spiller Rosenborg sin siste hjemmekamp, mot Viking. De skal få gullmedaljene på Lerkendal. RBK-spissen er for øyeblikket toppscorer i eliteserien og tidligere tirsdag ble det kjent at han kjemper for å bli årets spiller.

Fikk straffen av Eriksen

29-åringen kom inn for Danmark i det 84. minutt da stillingen allerede var 4–1 over Irland. Fem minutter senere fikk gjestene straffe. De er det kampens store spiller, Christian Eriksen, som pleier å ta.

Men Tottenham-profilen ga Bendtner æren av å fastsette sluttresultatet i Dublin.

– Alle spillerne ga alt. Ingen skulle få ta fra oss dette. Vi kjemper hardt, sier Bendtner, som forteller at han ikke var i tvil hvor han skulle sette straffesparket.

Hardt, høyt og til høyre for keeper. Rett i nettet.

Likevel er det – naturlig nok – en annen spiller han trekker frem etter at VM-billetten er sikret. Spilleren han selv, ifølge DR, takket etter å ha fått ta straffesparket.

– Christian (Eriksen) gjør en enorm prestasjon, og spiller sin beste landskamp etter min mening, sier Bendtner.

FEIRING: Nicklas Bendtner, Nicolai Jørgensen og Åge Hareide jubler etter at VM-plassen er sikret. Foto: PAUL FAITH / AFP

– Vanskelig å beskrive

Da kampen var over var det elleville jubelscener på gresset i den irske hovedstaden. De danske spillerne kastet seg over hverandre, før de kastet trener Åge Hareide i været.

Nordmannen var mest opptatt av å hylle laginnsatsen.

– Det er vanskelig å beskrive denne reisen. Man må nesten være der selv, for man er i en boble. Vi har ikke tapt siden 2016, og dette er en fantastisk gjeng å jobbe med. Det mentale er det mest imponerende. De er både sterke og rolige, skryter Hareide til MAX etter kampen.