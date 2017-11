Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Åge Hareide så først bekymret ut. Så tankefull. Deretter kom det et lite smil hos danskenes sjef på sidelinjen, før han kunne slippe jubelen løs. Og det opptil mange ganger.

For etter to kamper mot Irland er det klart: Danmark er klare for fotball-VM.

– Det er en ganske stor bragd. Irland er ikke kjent for å slippe inn fem mål på hjemmebane. Vi lyktes med alt det offensive, sier en smilende Hareide til MAX.

HYLLET: Åge Hareide ble kastet i været av spillerne etter den danske bragden. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

– Spasiba

De danske drenger fikk en verst tenkelig start da Irlands Shane Duffy scoret før det var spilt seks minutter i Dublin. Forsvaret hang ikke med da innlegget ble slått, og Kasper Schmeichel bommet da han skulle bokse ut og angriperen kunne heade inn ledelsen.

Men Danmark slo tilbake før det var spilt en halvtime. Et kort hjørnespark ble slått inn til Andreas Christensen i boksen. Han fikk ikke helt stokket beina, men ballen gikk via Cyrus Christie og trillet over streken.

– Spasiba! (Takk på russisk journ. anm) Vi er tilbake i retning av Russland, utbrøt kommentatoren til Danmarks Radio.

Kong Christian

Og så.

Tid for spilleren som virkelig har stått frem for Danmark den siste tiden. Tottenham-profilen Christian Eriksen fikk ballen på 20 meter og klemte til. Via tverrligger, ned i matta og inn. Hans niende scoring på 12 kamper i landslagstrøya.

På tre minutter hadde Danmark snudd kampen.

Og Kong Christian av Danmark - som han gjerne kalles - var ikke ferdig. Etter 63 minutter fikk han igjen stå alene utenfor 16-meteren. Med venstrefoten plasserte han ballen lekkert i høyre hjørne.

LEKENDE LETT: Christian Eriksen jubler med lagkameratene etter å ha scoret sitt andre, og lagets tredje mot Irland. Foto: LEE SMITH / Reuters

Men 3-1-seier på bortebane var tydeligvis ikke nok. Etter 63 minutter var han sannelig der igjen.

Eriksen snappet opp ballen og fyrte løs. Og når Eriksen skyter i Dublin - går den selvfølgelig inn. Hattrick og 11 mål på 12 kamper i VM-kvaliken.

– Det er en vidunderlig aften. Det er en vidunderlig høst. Det er en vidunderlig sommer vi går i møte i Russland, lød det fra DR-kommentatoren.

– Det er naturligvis en av mine største opplevelser på fotballbanene, for det betyr så mye, sier Eriksen i kampintervjuet vist på MAX.

Bendtner-scoring

Ett minutt før full tid fikk Danmark i tillegg straffe. Innbytter, og Rosenborg-spiller Nicklas Bendtner var sikker fra straffemerket. 5-1!

På sidelinjen smilte Åge Hareide. Han klappet. Jublet. Så knapt ut til å tro på det han så.

– Det er en fantastisk gjeng med spillere jeg har. De jobbet sammen, pushet hverandre, de har trodd på det. Det er mentalt sterke. Det er det jeg er mest imponert over, skryter Hareide i MAX-intervjuet.

Men det er sant. Danmark skal til VM, med sine nordiske naboer Sverige og Island.