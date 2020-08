Hareide åpen for RBK i september

Russland har betalt boten sin

Det russiske friidrettsforbundet (RusAF) slipper utestengelse etter at forbundet har betalt boten sin til World Athletics. Fristen for betaling er førstkommende lørdag.



World Athletics bekrefter at de har mottatt betalingen på over 50 millioner kroner, og at den første betingelsen for gjeninnsettelse er oppfylt, ifølge det statlig russiske nyhetsbyrået TASS.



Dersom boten ikke hadde blitt betalt, kunne Russland risikert å bli utestengt helt fra all internasjonal friidrett.