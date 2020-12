Amundsen var i en klasse for seg på 15 km fristil under norgescupen på Natrudstilen lørdag morgen. Han ledet fra start og slo til slutt Johannes Høsflot Klæbo på andreplass med 17,1 sekunder.

– Når man er i veldig god form, som jeg merket jeg var i dag, da er det gøy hele veien. Da er det ikke den voldsomme smerten fra start og du kan nesten rekke å kose deg litt underveis, så det var rått, sier seierherren til NRK.

Seieren ville normalt ha skaffet ham plass på det norske laget til verdenscupen i Davos neste helg, der 15 km fristil også står på programmet.

GJENNOMBRUDD: Harald Østberg Amundsen framstår som en fristilsløper av internasjonalt toppformat. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Kjipt

Men dit får ikke Harald Østberg Amundsen reise, ettersom Norge har valgt å ikke sende lag på grunn av smitterisiko.

– Jeg har jobbet mot Davos i hele år, så det er ikke til å legge skjul på at det er kjipt når man først leverer på Beitostølen og her, og det så blir det ikke noe Davos. Så jeg er skuffet over det, bekrefter han.

Hans Christer Holund, som kanskje er Norges beste på denne distansen, deltok ikke i lørdagens renn. Men store deler av norgeseliten var på plass, ikke minst Johannes Høsflot Klæbo, som vant verdenscupåpninga i Ruka forrige helg. NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland mener derfor Amundsens løp holder verdensklasse.

– Han har disponert løpet sitt helt riktig, han har gått fantastisk teknisk, det er utvilsomt at han er i god form, slik at jeg forstår at han gjerne skulle stilt til start i Davos, sier Aukland.

Selv om Amundsen er skuffet, vil han ikke kritisere Skiforbundets avgjørelse.

– Forbundet har vel tatt en riktig beslutning. Det er veldig mange faktorer som skal tas med i en sånn beslutning. Jeg som løper ser bare at jeg har lyst til å gå, men så er det mye logistikk og andre ting som sikkert er bakgrunnen for at de velger å ikke dra. Men for min del er det kjipt, gjentar han.

Sammenligner med fotball

Amundsen har heller ikke gitt opp håpet om å få reise til Tour de Ski, selv om signalene fra landslagsledelsen foreløpig er at Norge neppe deltar der heller.

DAGENS MANN: Harald Østberg Amundsen. Foto: Heiko Junge / NTB

– Det er en beslutning de må ta, men det finnes mange fotballag som reiser verden rundt og driver sin idrett, så hvis man får på plass tiltak og gjør ting nøye, ser jeg ingen grunn til at vi ikke skal gå skirenn. Jeg vil bruke form, det er jobben min, så det er litt kjipt, sier han.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har forståelse for at Amundsen gjerne skulle konkurrert, men er klar på at avgjøelsen som er tatt er riktig.

– Jeg er ikke villig til å ta noen risiko med de beste utøverne. I verste fall er det karriereødeleggende å få dette, så vi synes det er for stor risiko, sier han til NRK.

VM-aktuell

Til gjengjeld kan Harald Østberg Amundsen glede seg over at han er i ferd med å gå seg inn i diskusjonen om en VM-billett til Oberstdorf, der 15 km fristil også står på programmet.

For selv om han for de fleste er et ubeskrevet blad, er det ikke første gang den unge mannen presenterer seg.

I januar tok han NM-sølv på 15 km fri, da han kun ble slått av Finn-Hågen Krogh. Han var også nummer to på distansen i den nasjonale åpninga på Beitostølen for to uker siden, der bare Hans Christer Holund var raskere.

Derfor har Nossum følgende råd:

– Jeg råder ham til å ha øyne på VM. Og hvis han får korona, eller kommer i nærkontakt med noen og blir sittende på et hotellrom i ti dager, så går han ikke VM. Holder han den formen han har nå, og det tror jeg han skal klare ganske greit, så er han ganske aktuell for VM.

Sremt av Nakstad-historie

Jan Thomas Jensen, som fikk heng på Amundsen på sisterunden, ble nummer tre i lørdagens renn på Natrudstilen. Han kunne også vært aktuell for verdenscup utover vinteren, men har full forstålse til at Norge har trukket seg fra Davos og Dresden – og at Tour de Ski også kan ryke.

Han viser til historien NRK fredag fortalte om tidligere toppløper Maria Strøm Nakstad, som sliter med ettervirkningene av korona.

– Hvis vi reiser til land som er blodrøde og vi får det (covid-19), så kan det hende vi ikke får fortsette å drive den idretten som vi er så glade i. Så det er ikke for å være ekle skiforbundet avlyser, det er en baktanke med det, påpeker Jensen.