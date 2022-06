Har snudd om Sander Berge: – Jeg må innrømme at jeg var veldig kritisk

– Jeg må innrømme at jeg personlig var veldig kritisk til Sander midtveis i fjor.

– Har stilnet meg

Det sier den engelske fotballjournalisten James Shield til NRK. Han dekker Sheffeld United tett som fotballskribent i avisen The Star.

– Kritikken kom rett og slett fordi jeg kunne se hvor teknisk begavet han er, jeg syntes han burde vise det oftere. Det var konstruktiv kritikk som kom ut av tro på hans evner. Men Sander hadde absolutt stilnet meg og andre som var av samme oppfatning da sesongen var over, sier Shield.

BLITT OVERBEVIST: James Shield. Foto: Privat

– Ble bedre og bedre

Berge trekkes frem som et av høydepunktene for et lag som endte på femteplass og avsluttet sesongen med å tape over to kamper mot Nottingham Forest i playoff-semifinalen.

Men likevel har det ikke bare vært plusser i margen denne sesongen.

– Det var en sesong med to halvdeler kvalitetsmessig for Sander, det er jeg sikker på at han selv er enig i. Han slet en stund med å produsere den typen forestillinger alle vet han er i stand til. Men i rettferdighetens navn slet hele laget. Men da julen nærmet seg, begynte Sander å bevise hvilken talentfull spiller han er, og han ble bare bedre og bedre. Ved slutten av sesongen ble han anerkjent som en av Uniteds viktigste og mest innflytelsesrike spillere, mener Shield.

Denne sesongen spilte Berge «bare» 22 kamper fra start for Sheffield United i mesterskapsserien.

Asker-gutten mistet nemlig store deler av sesongen på grunn av skadeproblematikk og var bare på banen i totalt 31 av Sheffield Uniteds 46 ligakamper.

Derfor er det ikke alle som er like positive til nordmannens bidrag.

– Var ikke engang Sheffield Uniteds beste

Skadene setter nemlig en stor demper på Sander Berges renomé, mener Stuart Rayner, som er sjefs-fotballskribent for The Yorkshire Post og har dekket klubben tett I årevis.

– Jeg tror ikke det har hjulpet. En spiller med hans talent burde egentlig vært en av de to eller tre beste spillerne i Championship forrige sesong, men han mistet så mange kamper at han ikke engang var Sheffield Uniteds beste. Morgan Gibbs-White, som selv gikk glipp av nesten to måneder med skade, var klubbens beste spiller, sier Rayner til NRK.

TROR SKADENE HAR ØDELAGT: Stuart Rayner. Foto: Privat

Skribenten sier at dette, kombinert med at Berge ofte kobles bort, har satt en demper på supporternes entusiasme for den norske landslagsspilleren.

– Det var merkbart at de sang navnet hans mer i de første årene enn de gjorde forrige sesong. Jeg tror nok det er en aksept hos noen fans om at Berge kun er her for å ta neste skritt i karrieren, men i all rettferdighet er dette sant for de fleste spillere, sier Rayner.

Krystallklar Solbakken

Sander Berges kontrakt med Sheffield United går ut sommeren 2024. Klubben skal spille i Championship også neste sesong, og det spekuleres nå i at Berge selges til en større klubb i løpet av de neste månedene.

Landslagssjef Ståle Solbakken er i hvert fall klar på at Berge bør vekk fra den engelske klubben.

– Med fare for å få Sheffield United på nakken tror jeg det vil være bra for ham å tenke på det. Han hører ikke hjemme i Championship når fysikk og matchfitness er på plass, sier Solbakken.

KLAR BESKJED: Ståle Solbakken mener Sander Berge bør bytte klubb i sommer. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Selv er Berge tilbakeholden med å dele sine tanker om hva karrieren bringer neste sesong.

– Etter landslagssamlingen får mine agenter, jeg og klubben ta hånd om det. Jeg har hatt en fin utvikling i Sheffield United den siste tiden. Så får vi se hva framtiden bringer, sier Berge selv.

– Interessen fremstår ikke like sterk

The Star-skribent James Shield er ikke så sikker på at Berge kommer til å bytte klubb.

– Jeg tror det er en sjanse for at Sander kan forbli i United. Jeg vil ikke utelukke det helt, og hvis han gjør det, vet jeg at trenerteamet er sikre på at han vil fortsette å være 100 prosent forpliktet til dem. Men jeg ville heller ikke bli overrasket hvis han forlater klubben, sier Shield.

– Det har ikke kommet noe bud på ham foreløpig og interessen for ham fremstår ikke like sterk som i fjor sommer, mener Rayner.

Begge Sheffield United-skribentene er enige om Sheffield United neppe vil la ham dra for noe mindre enn de betalte for å kjøpe ham fra Genk, som var på 22 millioner pund.

– Det vil være i alles interesse om han kan komme tilbake til et høyere nivå. Da kan klubben reinvestere pengene for å få inn flere spillere som er mer egnet til og begeistret av engelsk andrelagsfotball sier Rayner.

Søndag kveld spiller Berge og Norge mot Sverige i andre kamp i Nasjonsligaen. Avspark på Friends Arena er 20.45.