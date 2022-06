Supporter hissa på seg TV-sjåarar: – Eg bryr meg ikkje

Hovland klarte cuten i Ohio

Viktor Hovland fikk det ikke helt til å svinge på den andre runden av PGA-turneringen i golf i Ohio, men klarte cuten og er videre i turneringen.

Golfesset gikk den andre runden ett slag over par etter å ha slått seg ett slag under par på torsdagens første runde. Etter halvgått turnering ligger han på en delt 39. plass, mens det var 70 spillere som klarte cuten. Grensen ble satt to slag over Hovlands total.

Australske Cameron Smith leder etter dag to og ligger åtte slag under par – og dermed også åtte slag bedre enn Hovland.

