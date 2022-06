Sverige-sjefen med klar Haaland-beskjed: – Det holder for meg

Haaland ble trukket frem både i øst og vest i samtlige intervjuer på Friends Arena lørdag.

Den svenske landslagssjefen Janne Andersson ble på pressekonferansen spurt om hvor god han tror Haaland kan bli. Da kom han med en klar beskjed:

– Han behøver ikke å bli bedre enn han er nå. Det holder for meg, sa Andersson med et smil.

Det er nemlig ikke noen tvil om at svenskene er fulle av respekt for den norske superspissen.

Sverige-stjernen Emil Forsberg er blant dem som fullroser jærbuen før naboduellen.

– Haalands statistikk taler sitt tydelige språk, han er en målmaskin. Vi må se det som en utfordring å stoppe ham. Det blir «kul», sa han.

Andersson bekrefter at Sverige har analysert og diskutert Haaland grundig før søndagens oppgjør.

– Det er klart at vi alltid prater om motstanderen. I visse faser er han veldig, veldig sterk. Vi skal prate ytterligere om det i kveld, sier landslagssjefen.

MØTTE PRESSEN: Emil Forsberg og Janne Andersson. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

– Veldig imponert av Ødegaard

Overfor NRK påpeker Andersson samtidig at Norge har flere spillere han lar seg imponere av, ikke bare Haaland.

– Jeg er veldig imponert av Ødegaard. Han må ikke få for mye rom til å bruke venstrefoten sin, sier Andersson til NRK, og trekker også frem Sander Berge, Joshua King og Alexander Sørloth.

Ståle Solbakken ble også pepret med Haaland-spørsmål lørdag. Av svensk presse ble Norge-sjefen spurt om hvordan det er å være trener for en slik superstjerne.

– Det er vel lettere for meg å trene ham enn det er for norske journalister å forholde seg til ham. Det blir litt det samme som det har vært med Zlatan, hvor mye skal han sitte her og prate med media og hva skal han uttale seg om? spør Solbakken retorisk.

– Vi må ha stor respekt for at interessen rundt Erling er på et nivå vi nok aldri har sett før i Norge rundt en idrettsutøver. Erling takler det fint internt, og jeg synes han takler det fint utad. Det er en situasjon som er vanskelig å sette seg inn i. Det må vi ha respekt for, sier Solbakken.

SPENT: Ståle Solbakken ser frem til en tøff kamp søndag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Et godt taktisk utspill

En svensk journalist gjorde Solbakken oppmerksom på at Lars Lagerbäck holder Norge som favoritter i søndagens kamp.

Da smilte Norge-sjefen.

– Et godt taktisk utspill, sier Solbakken.

– Nei, vi tror og håper det blir en jevn kamp. Begge lag jobber hardt, er godt organiserte og har individualister som kan utrette ting. Hvis Lars mener det, tar vi det som en anerkjennelse, legger han til.

Svenske Olof Lundh spurte Ødegaard om hvordan Sverige-spiss Alexander Isak, som han spilte med i Real Sociedad, står seg opp mot Erling Braut Haaland.

– Jeg er ikke noe «fan» av å sammenligne. De er ikke like som spillertyper heller, så jeg ser ikke noen grunn til å sammenligne dem, sier Ødegaard.

Kampen er ennå ikke utsolgt, og lørdag får NRK opplyst fra det svenske forbundet at det foreløpig er solgt 35.000 billetter av en kapasitet på 50.000. Trolig vil mange kjøpe billett på kampdag.

Stopperkrise

Svenskenes stopperkrise har fått mye oppmerksomhet før kampen. Det er lett å forstå hvorfor:

Pontus Jansson og Marcus Danielsson har gitt seg på landslaget

Filip Helander er langtidsskadd

Victor Nilsson Lindelöf meldte forfall til samlingen med ryggskade

Carl Starfelt måtte ut med skade i borteseieren mot Slovenia torsdag

Alexander Milosevic, som kom inn for Starfelt, sliter nå med et hovent kne og er usikker til kampen.

Landslagssjef Janne Andersson fikk derfor et spørsmål på om det hviler en forbannelse over svenskenes stopperplass.

– Jeg håper ikke det, men jeg sliter med å huske alle som ikke kan være med. Det er veldig merkelig at det kan bli så mange frafall på samme plass, sier Andersson.

Ståle Solbakken tror ikke Norge får så stor fordel av alle skadene.

– Jeg har trent mange svenske stoppere opp gjennom, og de har alltid god kvalitet og god disiplin. Der skal de nok klare å få frem et godt stopperpar. Svenske stoppere er veldig disiplinerte og historisk sett veldig gode, sier Solbakken til NRK.

Ekdal roser Haaland

En som kan få sjansen er Djurgården-spiller Hjalmar Ekdal (23). Han er lillebroren til mer profilerte Albin Ekdal og kan få sin landslagsdebut i svenskenes midtforsvar mot Norge søndag kveld.

Han tror selv sjansene har økt på grunn av alle skadene.

– Det ville vært utrolig, «jättehaftigt», det er en ære å spille på det svenske landslaget. Hvis jeg får gjøre det mot Norge i et rivaloppgjør og kanskje møte Haaland, da blir du satt på prøve umiddelbart, sier Ekdal.

23-åringen er nemlig full av respekt for superspissen som neste sesong skal spille for Manchester City.

– Han er en av verdens beste spisser. Å få møte ham, er ikke noe man får gjøre så ofte i løpet av karrieren. Det tror jeg alle forsvarere i hele verden hadde sett på som en tøff utfordring, mener Ekdal.

– Har du noen tanker om hvordan du skal stoppe ham?

– Nei, det vet jeg ikke. Vi får ta det hvis det blir aktuelt.

Krafth: – Sånne kamper man lever for

Den svenske Newcastle-spilleren Emil Krafth gleder seg til søndagens naboduell mot Norge. Svenskene fikk, i likhet med Norge, en god start på Nasjonsligaen med 2-0-seier borte mot Slovenia.

– Jeg forventer meg en tøffere kamp på søndag, Norge er et bedre lag med bedre spillere. Det blir et derby og kan ende på alle måter, sier Krafth.

Han sier kampene mot Norge alltid er et høydepunkt, og husker fortsatt de to uavgjortkampene (1-1 og 3-3) fra sist VM-kvalik godt.

– Det er sånne kamper man lever for, men jeg tror det er vanskelig å tippe på hvordan det kommer til å gå. Det blir en stillingskrig der ute, og jeg tror det laget som gjør færrest feil kommer til å vinne kampen.

– Hva ser du på som Norges fremste styrker?

– Det er vel Haaland, skulle jeg si. En skikkelig god fotballspiller som kan gjøre ting mange andre ikke klarer. En sterk og rask spiller med bra avslutninger. De har gode spillere bak ham også, men hvis jeg skal fremheve hva Norge har, er det Haaland, sier Krafth.

– Da passer det kanskje dårlig med stopperkrise? spør TV 2s journalist.

– Det er klart det er tøft når mange spillere er borte. Men jeg tror de som kommer inn og spiller vil gjøre det like bra, sier Krafth.

– Norge har gått lenge uten mesterskap. Er det slik at dere håper Norge snart kvalifiserer seg til et EM eller VM, eller vil dere helst at mesterskapstørken fortsetter?

– Bra spørsmål. Det er vel litt både og, både kjærlighet og hat. Det vil absolutt være veldig kult om de tar seg til mesterskap, men jeg vil selvsagt heller at vi går videre enn dem. Men det er selvsagt kult om de tar seg til et mesterskap snart, sier han til NRK.

Kampstart på Friends Arena er 20.45 søndag kveld.