Har Mourinho grunn til å klage?

Ting går ikke veien for Manchester United om dagen. Det knusende 3–1-tapet borte mot Liverpool i går plasserte dem 19 poeng bak serielederne etter 17 ligakamper.

Aldri før har United ligget så langt bak Liverpool på dette stadiet.

United, som ble trukket mot Paris Saint-Germain i mesterligaen i dag, er nå på 6. plass i Premier League. De har sluppet inn flere mål enn Huddersfield Town. De står med en målforskjell på null.

Dette er svakt fra verdens rikeste fotballklubb. Mange mener at José Mourinho har skylden.

Men Mourinho har sine egne teorier om hva som er galt. Her er en liste over hans fremste bortforklaringer denne sesongen, fulgt av vurderinger av hvorvidt han har rett.

1) Uniteds styre mangler ambisjoner

Noe av det som ergrer Mourinho mest, er at han ikke får alle spillerne han ønsker seg. Han vil at United skal bruke mer penger. I oktober var han misunnelig på Juventus.

– De har Gonzalo Higuaín, Mario Mandžukić, Paulo Dybala, og de vil ha mer. De vil ha Cristiano Ronaldo... De går for de beste spillerne i verden.

Det var en melding til Uniteds styre: Selv om de kjøper store navn, bør de ikke si seg fornøyde med det de har. Så lenge de ikke viser større ambisjoner, vil United slite med å hamle opp med topplag som Juventus (23. oktober).

Sant?

Mourinho har rett i at Juventus kjøper flere stjerner enn United. Men siden han ble ansatt i 2016, har United hatt et nettoforbruk på spillere som er minst én milliard kroner høyere enn det til Juventus.

Forskjellen er at Juventus har brukt sine penger på en smartere måte, noe Mourinho må ta sin del av skylden for. Hans tre største kjøp i United er Paul Pogba (950 millioner), Romelu Lukaku (800 millioner) og Fred (550 millioner).

De tre er nå enten ute av form eller på benken.

SPILLERKJØP: Mourinho kjøte Paul Pogba for 950 millioner kroner. Foto: Eddie Keogh / Reuters

2) United kan ikke lenger svekke rivalene

Mourinho mener det er vanskeligere for ham å bygge et storlag enn det var for Sir Alex Ferguson, fordi Ferguson kunne kjøpe spillere rett fra sine rivaler. I november brukte han Tottenham som eksempel.

– Hvem var Tottenhams beste spille for et par år siden? Michael Carrick. Og et par år senere? Dimitar Berbatov. Kan vi hente Harry Kane nå? Nei.

Ferguson hentet Carrick og Berbatov til United. Mourinho la til at man nå må ut med astronomiske summer for å hente toppspillere. De som koster mindre, er ikke gode nok for United (30. november).

Sant?

Ikke helt. Det er fortsatt mulig å hente spillere fra rivaler. Manchester City kjøpte Tottenhams Kyle Walker i fjor, og Arsenals Alex Oxlade-Chamberlain gikk til Liverpool.

Faktisk har Mourinho selv hentet Nemanja Matić og Alexis Sánchez til United fra henholdsvis Chelsea og Arsenal.

Uansett har ikke lagene som ligger over United bygget sin suksess på å stjele fra storklubber. Tottenhams stjerner er fra akademiet. To av Liverpools beste spillere i går, Andy Robertson og tomålsscorer Xherdan Shaqiri, kom fra henholdsvis Hull City og Stoke.

De to kostet 250 millioner kroner totalt.

MÅL: Liverpools Xherdan Shaqiri scoret to mål i oppgjøret mot United. Foto: Paul Ellis / AFP

I løpet av Mourinhos tid i United har City stort sett hentet sine stjerner fra klubber som Monaco, Benfica, Leicester City og Schalke 04. Liverpool har hentet fire klassespillere fra Roma og Southampton.

De beste kjøpene kommer ofte fra mindre klubber.

3) De spillerne United har, er feil typer

Mourinho forteller ofte pressen hva laget hans mangler. Et eksempel kom etter den målløse kampen hjemme mot Valencia i oktober.

– Vi prøvde å bygge angrep, men i enkelte nøkkelfaser manglet vi teknikken til å spille oss ut bakfra.

Om bare Mourinho hadde bedre spillere til rådighet, kunne United fått til slike ting (2. oktober).

Sant?

Mourinho har rett i at United ikke har veldig tekniske midtstoppere, og kan ha siktet til at han ikke fikk kjøpe en ny stopper i sommer.

Men han har allerede hentet to spillere i denne posisjonen i United. Eric Bailly spilte mot Valencia, Victor Lindelöf satt på benken. Hadde Mourinho truffet bedre på kjøpene, kunne han brukt to mer begavede stoppere til å bygge de angrepene han ser for seg.

4) United mangler struktur

På fredag sa Mourinho at Liverpools suksess ikke bare handler om å styrke stallen. Han sammenlignet prosessen med å flytte inn i et hus.

– Det handler ikke bare om å kjøpe møbler. Man må arbeide med selve huset, og når huset er klart, så kan man kjøpe de beste møblene.

I Mourinhos ligning er spillere møblene og klubben huset. Liverpool er velorganisert fra topp til bunn, med støtteapparat, speidere, trenere og direktører som deler samme strategi. Mourinho føler at United mangler denne strukturen (14. desember).

Sant?

Her har Mourinho et poeng. United har byttet ut store deler av støtteapparatet siden Ferguson gikk av i 2013, og det finnes mangler både i speidingen og i akademiet.

United har heller ikke stort med sportslig kompetanse mellom Mourinho og styret. Rekrutteringen tas hånd om av Ed Woodward, som i praksis er daglig leder, men som kan mer om markedsføring enn om fotball.

KOMPETANSE: Ed Woodward er i praksis daglig leder, men kan mer om marknadføring enn om fotball. Foto: Oli Scarff / AFP

5) Uniteds spillere er skadeutsatte

Etter tapet mot Liverpool sa Mourinho at flere av spillerne hans tåler lite.

– Vi har mange spillere jeg anser som skadeutsatte, for de er alltid skadet. Og det går lenger tilbake enn da jeg kom til klubben.

Disse spillerne var også skadet under forgjengerne Louis van Gaal og David Moyes. Mourinho la til at skadeproblemene gjorde det vanskelig for United å hamle opp med Liverpools fysikk og intensitet (16. desember).

Sant?

Igjen har Mourinho et poeng. Spillere som Phil Jones, Marcos Rojo og Luke Shaw har slitt med skader under samtlige trenere i United, og ble ikke kjøpt av Mourinho.

Samtidig er ikke Mourinho den eneste treneren som rammes av skadde spillere. Tottenhams Mauricio Pochettino har hatt omtrent hele førsteelleveren ute denne sesongen, og fikk i tillegg ingen nye spillere i sommer. Spurs ligger 13 poeng foran United.

Noe av forskjellen har kanskje vært at Pochettino gikk løs på sesongen med entusiasme og optimisme, mens Mourinho spådde en dyster sesong og fortsetter å prate om alt som er galt. Pochettino er besatt av å skape positiv energi.

Akkurat nå sprer Mourinho det stikk motsatte.