Han kan bli Solskjærs Kevin De Bruyne

Han er gavepakken Ole Gunnar Solskjær trengte, mannen som kan redde Manchester Uniteds sesong.

Og han har kommet til unnsetning akkurat i tide.

I åtte måneder har Solskjær sett sine midtbanespillere slurve og sleive seg gjennom diverse måltørker. United har skreket ut etter en artist og sjanseskaper.

Nå har de funnet en.

Allerede etter fem kamper er Bruno Fernandes blitt motoren i laget, den kreative gnisten, playmakeren som medspillerne leter etter. Det er tydelig at United har truffet blink.

Nå er spørsmålet hvor god Fernandes kan bli.

Involvert i alt

Så langt har portugiseren scoret to mål og skapt to mål på fem kamper, fire fra start.

Det er en sterk start for 25-åringen som i januar kom til United fra Sporting Clube de Portugal for 560 millioner kroner, en sum som kan stige til 660 millioner basert på antallet kamper spilt, og til 800 millioner om han vinner visse individuelle priser.

Men målene forteller kun en del av historien.

Fernandes kan fort bli den avgjørende spilleren som sikrer Manchester United den viktige fjerdeplassen. Foto: Paul Ellis / AFP

Fernandes har vist seg som en av få spillere som involverer seg i nesten alt. Han tar frispark, cornere, straffer. Når han får ballen, skjer det nesten alltid noe.

Det er en kvalitet som kjennetegner de aller beste playmakerne i verden. Og ser man på tallene, finnes det grunn til å tro at Fernandes kan bli en av dem.

Skaper ett mål per kamp

Man snakker da hovedsakelig om det han viste i Sporting. I 2018/19 hadde Fernandes 20 mål og 13 målgivende på 33 ligakamper. I høst hadde han åtte mål og syv målgivende på 17 ligakamper.

Fernandes sto altså bak nesten ett mål per ligakamp over 18 måneder.

Det er sensasjonelt.

Bruno Fernandes fra tiden i Sporting CP. Foto: Armando Franca / AP

De underliggende tallene var enda bedre. Disse måler forutsetningene for å være produktiv lenge. Om en spiller scorer 10 mål med 15 skudd, er sjansene store for at målene vil tørke opp, for ingen scorer så ofte på sine skudd over tid.

Men om en spiller scorer 10 mål med 30 skudd, betyr det at han kommer seg til sjanser oftere, og at han har bedre forutsetninger for å holde produktiviteten oppe. De mest målfarlige spillerne skyter som oftest mest.

I 2018/19 fyrte Fernandes av 3,7 skudd og la opp til 3,2 skudd per 90 minutter.

Altså var han direkte involvert i 6,9 forsøk på mål per 90 minutter.

I høst var snittet hans 7,2.

I Premier League kun én spiller matche disse tallene: Kevin De Bruyne, ligaens beste playmaker, som hadde et snitt på 7,2 før denne helgen. Så bra har Fernandes levert i Portugal.

Nå er spørsmålet om han kan gjenskape tallene fra Portugal i Premier League.

Har full frihet

Nivået er åpenbart høyere i England. Men om Fernandes nærmer seg snittet fra de siste 18 månedene, vil han være en braksuksess.

Han vil også bli Solskjærs egen Kevin De Bruyne.

Manchester United har manglet en Kevin De Bruyne. Foto: Susana Vera / Reuters

Store lag trenger spillere som Fernandes og De Bruyne. Både United og City møter stadig svakere lag som ligger dypt i banen og stenger av rom. De to playmakerne prøver alltid vanskelige løsninger: langskudd, innlegg, ambisiøse gjennombruddspasninger.



Dermed kaster de bort en del angrep. Men når de lykkes, skaper de som oftest et mål eller en sjanse.

De to har ulike roller. Mens De Bruyne er høyre indreløper, spiller Fernandes bak spissen; han vandrer ut på kantene, inn i boksen og dypt i banen, alt ettersom hvor rommene er.

Solskjær har gitt ham full frihet. Mot Watford og Club Brugge var Fernandes i praksis overalt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Målscorer og servitør

Man har sett hvorfor Fernandes var så produktiv i Portugal. Mot Watford skaffet han en straffe som han scoret på selv, før han ga målgivende til Mason Greenwood.

Mot Club Brugge torsdag var han involvert i de tre første målene.

Først sørget han for at ballen havnet hos Scott McTominay, som fyrte av et skudd som førte til hands og straffe – som Fernandes selv la i nettet. Så løftet Fernandes en følsom ball over forsvaret som dalte ned hos Juan Mata, som serverte Odion Ighalo.

Deretter vant Fernandes ballen høyt i banen og fant Fred, som la opp til McTominays skudd.

Da Fernandes ruslet av banen etter 64 minutter, ledet United 3–0.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Brikken som manglet

Man kan knapt overvurdere hvor stor denne oppgraderingen er for Solskjær.

Hele sesongen har United slitt med å bryte ned defensive lag. De har tapt poeng hjemme mot lag som Crystal Palace, Burnley, Aston Villa og Wolverhampton.

De har et solid forsvar og en lang liste ballvinnere.

Men de har manglet en De Bruyne.

Alternativene i rollen bak spissen har vært Jesse Lingard, Juan Mata og Andreas Pereira. Denne trioen har til sammen ett mål og fem målgivende på 56 ligakamper denne sesongen.

Det er nærmest ufattelig at en klubb som United har hatt så svake spillere i en så viktig posisjon.

Alternativene i rollen bak spissen har vært Jesse Lingard, Juan Mata og Andreas Pereira (bildet). Foto: Rui Vieira / AP

Fernandes forbedrer i tillegg United på dødballer. Før han kom, hadde United kun scoret fire dødballmål i ligaen denne sesongen, et lavt antall for et lag som får så mange cornere og som har så mange sterke hodespillere.

Mot Chelsea slo Fernandes en corner som kaptein Harry Maguire har stanget inn. Det blir neppe den siste.

Fernandes har også scoret på sine to straffer. Det kan virke som en selvfølge, men det er ikke det for United, som har bommet på fire straffer denne sesongen.

Fjær i hatten

Allerede kan man si at Fernandes er en fjær i hatten for Solskjær.

Før Solskjær fikk jobben, hadde United hatt flere år med kaotisk rekruttering. Under nordmannen har de nå truffet på sine fire store investeringer: Maguire, Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Fernandes.

Det er den største forbedringen ligger om man sammenligner Solskjær med José Mourinho.

Fernandes vil i tillegg gjøre det lettere for United å selge Paul Pogba i sommer. Den franske stjernen sa i fjor at han ønsket en ny utfordring, men klubben tviholdt på ham, og siden det har Pogba vært skadet nesten konstant.

Nå som United har en playmaker i toppklasse som er skadefri og ønsker å spille for dem, både kan og bør de selge Pogba.

Men først vil United konsentrere seg om kappløpet om topp fire, som gir billett til den lukrative mesterligaen. Der kan Fernandes fort utgjøre forskjellen.

Gjør han det, vil han ha gjort opp for overgangssummen allerede.