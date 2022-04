Med 3-1-seieren over Borussia Dortmund sikret Bayern München sitt tiende Bundesliga-mesterskap for tiende året på rad.

Likevel er det Haaland som opptar flere av overskriftene selv om han ikke fant veien til nettmaskene i lørdagens kamp.

Den brennhete spissen er koblet til flere av verdens største klubber – og flere medier skriver at Manchester City er nærmest å få signeringen til jærbuen. Det overrasker ikke sportsdirektøren.

– Det ville ikke komme som en fullstendig overraskelse for oss, sier Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc til tyske Sky Sports om en eventuell overgang til engelsk Premier League.

I kjent tysk stil ble den norske superspissen ufrivillig vitne til den tradisjonelle øldynkingen som ble gjennomført på banen av jublende Bayern-spillere.

– De har hatt fire tap, men tapt mot de riktig lagene mellom 11 og 16 på tabellen. I dag var de altfor gode mot Dortmund over 90 minutter, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås etter at fløyta hadde gått.

– Jeg er kjempestolt. Man trener hardt for disse øyeblikkene. I dag kjempet jeg for lagkameratene mine, klubben og fansen. Når det funker slik som dette er alle fornøyde, sa Thomas Müller til Viaplay etter kampen.

JUBEL: Manager Julian Nagelsmann kan løfte champagnen (og bli dynket) og feire et nytt ligagull. Foto: KERSTIN JOENSSON / AFP

Måtte vinne for å hindre Bayern

Borussia Dortmund og Haaland måtte vinne i oppgjøret i «Der Klassiker» for å forhindre at Bayern München skulle feire mesterskapet.

Det ble tidlig klart at det skulle bli en vanskelig oppgave. For hjemmelaget dominerte fra start i München, og var klart best før pause.

Først scoret Serge Gnabry etter en corner fra Thomas Müller. Han banket inn ballen fra kanten av feltet, og 1–0 etter et kvarters spill.

– Det drar opp stemningen på Allianz Arena, sa Viaplays kommentator Eivind Bisgaard Sundet etter scoringen.

– Det er et eventyr av et treff! Det er et fabelaktig treff, sier Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Etter halvtimen surret Dortmund det til i forsvaret, og Gnabry sendte ballen i mål på nytt. Men dommeren annullerte etter VAR-sjekk.

– Det vil overraske meg hvis den i hvert fall ikke blir sjekket, sa Tjærnås etter første reprise rullet over skjermen.

– Ingen mål, det så sånn ut ja, sa Sundet etter VAR-avgjørelsen.

Gigantisk Haaland-sjanse

NESTEN: Erling Braut Haaland hadde store sjanser i kampen, men bommet på alle. Foto: Matthias Schrader / AP

Så skulle Haaland få sin eneste sjanse i omgangen, men den var diger. Haaland fikk ballen servert nærmest på sølvfat av lagkamerat Julian Brandt og var alene med keeper. Denne gangen traff ikke jærbuen mellom stengene.

– De pleier han å sette, det er en stor sjanse, sa Sundet etter sjansen.

Så var det Robert Lewandowski som doblet. Igjen var Müller mannen bak den målgivende pasningen, og Lewandowski scoret alene med keeper. Det var polakkens 33. ligamål denne sesongen.

– Vi snakker om det hver eneste gang vi kommenterer Dortmund. Det er en upresset feil på egen halvdel, det er nummer 18 denne sesongen. Klart flest. Det er Zagadou som er synderen, sier Tjærnås.

– Verdens beste avslutter, som vet hva han gjør, det er jeg sikker på, setter ballen mellom beina der, sier Tjærnås.

NUMMER 33: Robert Lewandowski scoret sitt ligamål nummer 33 denne sesongen Foto: ANDREAS GEBERT / Reuters

Punkterte kampen

Etter pausen var Dortmund og Haaland friskere. Men det måtte en straffe til for å redusere. Marco Reus blei felt, og Emre Can dundra ballen i nettet nede i hjørnet.

Det var kamp igjen, og Haaland viste seg fram to ganger med svært gode sjanser. men avslutningene satt ikke helt.

Og da benyttet Bayern sjansen. Sju minutter før slutt avsluttet Jamal Musiala med et skudd fra femmeteren. Dermed 3–1. Bayern hadde sikret seieren og mesterskapet.

– Balansen og tyngdeoverføringen setter forsvarerne på feil fot. Bayern München biter seg fast i kjent stil. Det er så rolig og fint av Musiala som tar seg ekstra tid før avslutningen, sa Tjærnås mens TV-bildene viste en Julian Nagelsmann som hoppet på sidelinjen etter scoringen.

Da var det avgjort, og spillere og publikum kunne begynne feiringen der har blitt så vant til det siste tiåret.

– Det er ett av verdens beste klubblag. De er det over tid, sier Rune Bratseth fra Viaplays studio.

Tiliters glass fylt til randen med øl ble i kjent tysk stil helt over både trenere, støtteapparat og til og med media.

Den tyske landslagslegenden Bastian Schweinsteiger sto på indre bane. Inn fra høyre kom den tidligere lagkameraten Thomas Müller som sørget for at også den tidligere midtbanekjempen fikk en smak av de tyske ølet.