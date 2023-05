– Det var jo helt ko-ko. Vilt. Jeg er sliten nå, sier Eivind Bisgaard Sundet, som kommenterte oppgjøret på V Sport.

Det var siste seriekamp og alt skulle avgjøres i tysk Bundesliga lørdag ettermiddag. Over 80.000 elleville Dortmund-fans hadde funnet veien til Signal Iduna Park i håp om klubbens første seriegull siden 2012. For Borussia Dortmund ledet med 70 poeng. Bayern München stod med 68 og måtte vinne.

FORTVILET: Dortmund-trener Edin Terzic tok til tårene etter nedturen. Foto: AFP

Bare åtte minutter ut i runden scoret sistnevnte borte mot Köln. Og sju minutter senere stilnet virkelig stemningen hos de gule og sorte da Andreas Hanche-Olsen sendte Mainz i ledelsen mot Dortmund.

– Hanche-Olsen var solid og det var en dritbra scoring. Jeg tror at hvis han sier navnet sitt i München nå så får han både mat, drikke og det meste gratis. Han er jo med på å sikre gullet til Bayern, sier Bisgaard Sundet.

Da alt snudde

Men dramatikken var så vidt i gang, for bare tre minutter senere fikk Dortmund straffe. Sébastien Haller gikk frem til ellevemetersmerket – og bommet. Og i stedet økte gjestene ledelsen etter 24 minutter.

SØLVGUTT: Julian Ryerson har vært svært involvert i Borussia Dortmund denne sesongen. Foto: AFP

Julian Ryerson har vært en svært viktig brikke for Dortmund denne sesongen, og de trykket voldsomt til for scoring etter hvilen. I det 69. minutt lyktes de også, men de trengte fortsatt to til.

Helt til Köln scoret på straffe 10 minutter før slutt. Da tok det fullstendig fyr på stadion igjen, for i dette øyeblikket var de seriemestere.

Men så scoret Bayern München nok en gang. Det gjorde også Dortmund, seks minutter på overtid, men det var for sent. Bayern München er tyske seriemestere for 11. sesong på rad.

JUBEL: Bayern München kunne feire nok et seriegull. Foto: AFP

Skjebnen?

Ryerson forlot Viking til fordel for Union Berlin i 2018, og året etter var han med på Bundesliga-opprykk. I 2022 ble klubben nummer fem i den tyske serien, men i vinter ble 25-åringen hentet til Dortmund. Da lå laget et godt stykke bak på tabellen, men til slutt endte det altså med seriesølv.

– Jeg synes Dortmund spiller en god kamp. De har masse sjanser, bommer på en straffe og skulle kanskje hatt en til. De kunne ikke gjort så mye annerledes. Kanskje det bare er skjebnen? sier Viaplay-kommentatoren.

GUL VEGG: Borussia Dortmund-spillerne sank ned på gresset da gullet glapp. Foto: AP

Like etter at gullet var et faktum i München meldte den tyske storavisen Bild at både klubbens direktør, Oliver Kahn, og sportssjef, Hasan Salihamidzic, er ferdige i klubben. Avgjørelsen skal ha blitt tatt uavhengig om klubben vant Bundesliga eller ikke.