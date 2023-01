– Det høyrest rart ut. Det burde ikkje vere sånn, seier ekspert på tysk fotball, Eivind Bisgaard Sundet, til NRK.

I Noreg har Rosenborg hatt to stjerner over logoen i over 20 år, men ved årsskiftet var det slutt. Årsaka var at Rosenborgs kvinnelag og herrelag fusjonerte til éin klubb.

Ei stjerne kan norske lag setje over logoen sin etter å ha vunne serien ti gonger. Rosenborg har to stjerner etter dei 26 seriemeisterskapane sine.

GAMMAL LOGO: Slik såg Rosenborg sin logo ut før dei fusjonerte med kvinnelaget.

Før var stjernene brukte på logoen i fleire samanhengar, men i 2023 skal dei berre brukast på draktene og treningstøyet til herrelaget.

I Tyskland er regelen for stjerner over logoen litt annleis. Bayern München sitt kvinnelag kunne hatt éi stjerne etter dei fire titlane sine, men det er dei fem stjernene til mennene som blir brukt.

NORSK TRENAR: Alexander Straus er trenar for Bayern Münchens kvinnelag. Foto: Johan Nilsson/TT / NTB

– Diskriminerande

Stjernene er ein stolt tradisjon i Tyskland. Bayern er det einaste laget med fem stjerner, men dei brukte ikkje fem stjerner før herrelaget hadde vunne sin 30. tittel.

Stjernereglane for Tyskland er følgjande:

Ein stjerne etter tre titlar vunne

To stjerner etter fem titlar vunne

Tre stjerner etter ti titlar vunne

Fire stjerner etter 20 titlar vunne

Fem stjerner etter 30 titlar vunne

FEM STJERNER: Bayern-spelarane Klara Bühl, Carolin Simon og Sydney Lohmann feirar skåring mot Benfica i meisterligaen. Foto: ANDREAS GEBERT / Reuters FEM STJERNER: Thomas Müller frå fredagens kamp mot Leipzig.

NRKs sportskommentator meiner det er ein «gammaldags» tankegang at kvinnene ikkje kan vise til merittane sine.

– Det er diskriminerande når kvinnene ikkje får lov å vise fram sine merittar, uansett om dei ikkje enda er på nivå med mennene. Det er frykteleg umoderne, seier Jan Petter Saltvedt.

Bayern München svarer

I same liga som Bayern München, den tyske Bundesliga for kvinner, bruker til dømes Wolfsburg og Frankfurt to stjerner på draktene sine. Det gjer dei på grunn av at kvinnene har vunne serien fem eller fleire gonger.

Herrelaget til Wolfsburg får ikkje lov til å bruke kvinnelaget sine to stjerner, opplyser ein talsperson for Bundesliga til NRK.

TO STJERNER: Danske Pernille Harder spilte med to stjerner over logen etter at kvinnelaget hadde vunne serien fem gonger. Herrene har berre vunne to. Bildet er tatt før Harder melda overgang til Chelsea. Foto: POOL New / Reuters NULL STJERNER: Wolfsburg og Josuha Guilavogui bruker ingen stjerner etter to titlar. Dei får ikkje lov til å bruke kvinnene sine stjerner. Foto: RONNY HARTMANN / AFP

NRK har vore i kontakt med Bayern München, som fortel at temaet har blitt tatt opp.

– Vi har stadig diskusjonar på alle tema i klubben, inkludert spørsmålet om korleis utstyret til laga skal sjå ut. Det er allereie kome konkrete forslag på bordet, men det er for tidleg å prate om, skriv Bayern München sitt pressekontor i ein e-post til NRK.

NRK har også vore i kontakt med spelarane Emilie Bragstad og Tuva Hansen, som førebels ikkje har svart på NRKs spørsmål. Bayerns norske trenar skriv følgjande på spørsmål om stjernene er noko han har tenkt på:

– Ikkje litt eingong, slike ting reflekterer eg ikkje over, då det ikkje er viktig for meg i jobben min, skriv Alexander Straus i ei tekstmelding til NRK.

– Gjer som Rosenborg

Rosenborg-spelar Matilde Alsaker Rogde visste ikkje at kvinnelaget til Bayern München spelte med stjernene til herrane, men meiner at damene sine stjerner burde vore betre representert.

– Dei burde anten ha ingen stjerner eller at dei to laga spelte med kvar sine, sånn som vi gjer (i Rosenborg). Viss ingenting står i vegen for å gjere ting likt, burde det gjerast likt. Det er det minste ein kan forvente, seier Rogde til NRK.

HADDE REAGERT: Rosenborg-spelar Matilde Alsaker Rogde. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Dei er jo også éin klubb, så det gir meir meining å representere begge to på same tid. Viss eg hadde vore i ein sånn situasjon, trur eg at det er noko eg hadde stussa over i alle fall, seier ho.

Viaplay-kommentator Sundet, som har følgt tysk fotball i ein årsreke, synest det er merkeleg at Bayern Münchens kvinnelag ikkje verdset merittane til kvinnene betre.

– Det verkar jo litt rart at dei skal bruke merittane til herrane. Dei har jo vunne på eiga hand. Dette var spesielt, seier Sundet.

Saltvedt meiner Bayern München kan lære av Rosenborg.

– Kvinnene må få vist fram sine merittar og mennene sine. Det er enkelt. Viss ikkje bør dei droppe det heilt, seier Saltvedt.