Solbakken ut mot langrennssjef Bjervig: – Respektløs og kunnskapsløs

Espen Bjervig uttalte at det ikke holder å «løfte en hånd eller ha noen bokstaver på en t-skjorte» for å ta et standpunkt om menneskerettigheter. Den uttalelsen får Ståle Solbakken til å se rødt.