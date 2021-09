Forbauset Ødegaard om Haalands Norge-tall: – Helt vanvittig

Haalands tre mål mot Gibraltar gjør at han er oppe i imponerende 12 scoringer på de 15 første landskampene han har spilt.

Selv sammenliknet med verdensstjerner i nyere tid står tallene seg svært godt.

De to spillerne som titt og ofte blir nevnt som tidenes beste fotballspillere, Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, måtte ha henholdsvis 36 og 34 landskamper på å nå 12 mål, slik Haaland gjorde mot Gibraltar.

Englands storskårer Wayne Rooney måtte også ha 36 landskamper, mens den brasilianske superstjernen Neymar måtte ha sju kamper flere enn den norske målgarantisten.

HISTORISK: Ingen norske landslagsspillere har nådd 10 landslagsmål i yngre alder enn Erling Braut Haaland. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Forbauset Ødegaard

NRK leser opp disse tallene for landslagskaptein Martin Ødegaard. Han lar seg som alle andre forbause av det jærbuen presterer.

– Tallene snakker for seg selv. Det er ikke så mye mer å si, egentlig. Det er helt vanvittig. Vi er heldige som har ham, og det er bare å ta av seg hatten, sier Ødegaard til NRK.

På spørsmål fra Dagbladet om hvordan Ødegaard sammenligner Haaland med andre verdensstjerner, er Arsenal-spilleren klar i sin tale:

– Jeg vil si at han er helt der oppe blant de aller største. Igjen, tallene snakker for seg selv. Han står ikke tilbake for noen. Vi er heldige som har ham, sier Ødegaard.

Foto: Montasje / NRK / NTB

Også landslagssjef Ståle Solbakken er full av lovord om sin unge verdensstjerne.

– Han er på gang til å gjøre noe historisk. Men det jeg er mest glad for er det ansvaret han har tatt i gruppa her, når det gjelder å være klar over at han spiller for Norge og at vi kanskje ikke har alt det Dortmund har i sin verktøykasse, sier Solbakken til NRK.

Haaland selv lot seg kun intervjue av rettighetshaver TV 2 etter tirsdagens kamp. Han var, hat trick til tross, ikke superfornøyd med egen innsats.

– Jeg scorer ikke nok mål, men nærmer meg ett målpoeng i snitt. Selv mener jeg at jeg burde hatt stått med flere mål enn kamper, sier Braut Haaland, som totalt scoret fem mål på denne landslagsuken.

– Erling er det råeste vi har sett i norsk fotball. Jeg ser ingen grunn til at det skal stoppe. Ikke noe taler for at han ikke kommer til å passere alle (i Norge), sier Ståle Solbakken om Haaland.

Erling Braut Haaland overgår selv verdens største stjerner i nyere tid med sin scoringsform på landslaget. Foto: NTB

Bare fire nordmenn har nådd tosifret antall landslagsmål på færre kamper enn Haaland:

Jørgen Juve – 8 kamper (i 1929)

Odd Wang Sørensen – 9 kamper (i 1948)

Einar Gundersen – 12 kamper (i 1920)

Finn Berstad – 12 kamper (i 1927)

Den forrige spilleren som nådde ti landslagsmål for Norge på kortere tid enn Haaland var altså Odd Wang Sørensen for 73 år siden.

Solbakken: – Går 3-4 år

Nå spør alle seg. Når vil Haaland ta rekorden fra Jørgen Juve (33 mål) og bli tidenes mestscorende for Norge?

– Det går nok 3-4 år, det gjør det nok. Men det hjelper om vi tar oss til et sluttspill, da blir det er par ekstra kamper, sier Solbakken.

Braut Haaland selv er ordknapp om rekorden.

– Du kan vel tenke deg du hva jeg jobber mot, sier han med et lurt smil.

Lagkamerat Ødegaard, som spilte en strålende kamp mot Gibraltar, passet på å sende et stikk til Haaland på pressekonferansen etter kampen.

– Erling skylder meg vel noen målpoeng han og, så jeg er ikke helt fornøyd med ham i dag, sier Ødegaard med glimt i øyet.

Norges gjenværende kamper i gruppespillet er følgende:

08.10: Tyrkia - Norge

11.10: Norge - Montenegro

13.11: Norge - Latvia

16.11: Nederland - Norge

Vinneren av gruppa går direkte til VM, mens toeren skal ut i playoff-kamper fra 24. til 29. mars 2022. Der kjemper 12 lag, de ti gruppetoerne og de to beste Nations League-lagene, om de tre siste VM-billettene.

VM i Qatar spilles i november og desember 2022.